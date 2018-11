Jaume Matas reconoce su "error" en el caso Nóos pero niega que hubiese ningún "saqueo" en el PP de Baleares

El expresident balear comparece desde la cárcel, donde cumple condena por el desvío de fondos púbicos del Govern al instituto que dirigía Iñaki Urdangarin

"No me he enriquecido ilegalmente", asegura ante la comisión de investigación en el Congreso que analiza la supuesta financiación irregular de los populares

El que fuera ministro con Aznar acumula hasta seis condenas por diversos casos de corrupción y tiene todavía otras dos causas pendientes