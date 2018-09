Joan Tardà avisa: "Si algún independentista estúpido" plantea imponer la independencia "está equivocado"

ERC reconoce que la independencia no se puede imponer de forma unilateral a la mitad de catalanes que no la quieren. Así lo ha reconocido el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà: "Si hay algún independentista ingenuo o estúpido que cree que puede imponer la independencia al 50% de catalanes que no lo son, es evidente que está equivocado".

Un mensaje que llega, casi un año después de que el Govern proclamara la república, y tras las palabras del presidente de la Generalitat, Quim Torra, asegurara que no "renuncia" a la independencia, pero no estableciera un plan concreto más allá de la aseveración de que no acatará las condenas a los presos independentistas.

"No hay solución al conflicto sin tener en cuenta al 50% de catalanes que no son independentistas y no hay solución sin tener en cuenta al 50% de catalanes que lo son", ha expresado Tardà en la Comisión de Política Territorial del Congreso en la que ha comparecido la ministra Meritxell Batet para explicar la reunión de la comisión bilateral entre el Estado y Catalunya del pasado 1 de agosto tras años en las que ha permanecido desactivada.

Pero más allá de ese pronunciamiento de ERC, las posiciones encallan por ahora ya que la vía de solución para Tardà pasa por el "diálogo" y un "referéndum" (de autodeterminación) –además de una corrección en la "judicialización" del procés que igualmente ha reclamado el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, – mientras que para el Gobierno de Pedro Sánchez ese diálogo debe culminar en una votación de un nuevo Estatut en el que se dé a Catalunya mayor autogobierno.

Para las fuerzas independentistas esa pantalla de un nuevo Estatut está superada. "El 50% de autonomistas se sentirán satisfechos; pero ¿qué hacemos con el otro 50%? ¿O acaso el otro 50% va a desaparecer? Creo que ustedes se quedan en la mitad del discurso. No se puede resolver nada sin tener en cuenta al 50% de independentistas", ha expresado Tardà.

En su comparecencia, Batet se ha mostrado convencida que dentro del marco constitucional de aprobación de un nuevo Estatut se puede "integrar" a los dos millones de personas que votaron por la independencia en Catalunya. Además, ha enfatizado el "cambio relevante" de la Generalitat al haberse sentado en la Comisión Bilateral. Considera que es un paso más allá de las exigencias independentistas y supone "una agenda de normalidad". "Requerirá lealtald y flexibilidad de ambas partes y de todas las fuerzas políticas de esta Cámara y del Parlament", ha reclamado Batet.

PP y Ciudadanos se oponen a la estrategia del Gobierno. "Es un diálogo falso. Quieren imponer sus postulados", ha advertido la conservadora Alicia Sánchez-Camacho: "No me venga con propuestas voluntaristas. Mientras ustedes ceden y se sientan a pactar ellos se organizan internacionalmente y ayer Torra llamó a la agitación en las calles", ha agregado la portavoz del PP, informa Europa Press.

Ciudadanos ha acusado al Ejecutivo de tener "las manos atadas" por el apoyo que requiere de las fuerzas independentistas y ha considerado que los socialistas "han fracasado" en su intento de "desinflamar" la situación con diálogo.

Por otro lado, ERC y PDeCAT condicionan su apoyo este jueves a la aprobación del decreto ley para devolver la universalidad a la sanidad a que el Ejecutivo retire el recurso que presentó ante el Tribunal Constitucional el PP contra la medida de universalización que se aprobó en Catalunya. La retirada de los recursos es objeto de estudio por parte del Gobierno y una de las partes que se analizan en las comisiones bilaterales. La de la sanidad, así como la de pobreza energética, son dos de las que el Gobierno abrió la puerta a retirar.