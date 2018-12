Juanma Moreno: Nosotros queremos escuchar a Vox

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado hoy que, en el proceso de negociación abierto para presidir el gobierno andaluz, "evidentemente, Vox va a ser escuchada, y nosotros la queremos escuchar".

En conferencia de prensa en Córdoba, tras reunirse con el presidente la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, Moreno se ha referido a las declaraciones que ha hecho el líder andaluz de Ciudadanos, Juan Marín, quien ha planteado que su formación no va "a ir más allá" de la negociación con los populares para que se haga posible el cambio de gobierno y que, por tanto, no negociarán con Vox.

El líder del PP, por su parte, ha dicho que "cada fuerza es legítima para escoger con quién negocia y con quién no", por lo que "respeta la posición de Cs", si bien ha argumentado que ellos, "desde el minuto uno", han dicho que van "a hablar con todos", incluida Vox, una fuerza política "surgida de las urnas" y que es "la que más ha crecido" en las últimas elecciones andaluzas.

"Evidentemente, Vox va a ser escuchada, y nosotros la queremos escuchar", ha apuntado el candidato del PP, que ha añadido que van a atender las propuestas que tenga que hacer Vox "con naturalidad".

No obstante, ha aclarado que, por el momento, no ha habido "contacto formal" con la formación que lidera en Andalucía Francisco Serrano, que además, según Moreno, "han reiterado la idea de que no van a entrar en ningún gobierno".

"Estamos en la etapa de negociación, y yo confío, espero y deseo, que esa negociación llegue a buen puerto y lo hagamos lo antes posible", ha dicho.

Sobre la negociación con Ciudadanos, el líder del PPA ha señalado que se está abordando la parte programática, en la que "el nivel de coincidencia es muy alto" entre las propuestas de PP y Cs, por lo que espera que "no haya grandes problemas" y se solvente pronto.

Con posterioridad se dilucidará el acuerdo de la mesa del Parlamento y la conformación del futuro gobierno, ha especificado Moreno, que ha apostillado que, "si no se llega a un acuerdo, cada partido tendrá que explicar por qué no se ha cumplido".

"Creo que hay buena voluntad de acuerdo por parte de ambas formaciones, y evidentemente el acuerdo tiene que llegar", ha zanjado el candidato del PP a la Presidencia de la Junta.