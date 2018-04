Junta andaluza defiende que la negociación de la financiación autonómica tiene que ser con las ccaa en el seno del CPFF

En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, Jiménez Barrios se ha pronunciado así tras ser preguntado sobre el hecho de que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, haya considerado, tras la reunión de ayer de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que los propios presidentes autonómicos del PSOE deberían fijar una "posición común" y ese partido también debería abrir un diálogo con el PP a nivel nacional.

Jiménez Barrios ha indicado que "lo razonable" es lo que plantea la presidenta de la Junta, que la negociación debe ser entre el Ejecutivo nacional y las comunidades autónomas en el órgano que se creó para ello, el CPFF. En su opinión, lo que debería hacer Moreno es "arrimar el hombro" para tratar de resolver el déficit de financiación que tiene Andalucía en este momento.

Respecto al compromiso que asumió ayer Rajoy con la presidenta de que el CPFF se convocará de manera inminente, Jiménez Barrios ha dicho que, sin duda, hay que partir "de la confianza" en la palabra del presidente del Gobierno.

Asimismo, ha puesto en valor que Susana Díaz acudió ayer a su reunión con Mariano Rajoy con un aval muy importante, un acuerdo del Parlamento sobre financiación autonómica suscrito por cuatro de los cinco grupos. Ese acuerdo, según ha señalado, también pone de manifiesto la capacidad del Gobierno andaluz de concitar acuerdos, sobre todo, en algo tan importante como la financiación de Andalucía.

Respecto al hecho de que Ciudadanos (Cs), socio de investidura del PSOE-A, haya sido el único partido que no se ha sumado al acuerdo, el vicepresidente se ha mostrado convencido de que Cs Andalucía hubiera querido estar en ese acuerdo, pero el líder nacional del partido, Albert Rivera, "no lo ha dejado". "Las instancias de Madrid, una vez más, no entienden a Andalucía", según Jiménez Barrios, quien ha defendido que Cs está aportando estabilidad en esta tierra.

El vicepresidente ha agregado también que todo el mundo entiende ya que lo que está ocurriendo en Cataluña no puede paralizarlo todo y, en este sentido, el Gobierno central tiene que ser consciente de que el resto de comunidades tienen que seguir resolviendo sus situaciones y problemas y que no puede estar "todo paralizado por la situación en la comunidad catalana".

En cuanto al compromiso de Mariano Rajoy de mejorar las inversiones para Andalucía en los PGE de 2018, Jiménez Barrios ha confiado en que la reunión que celebrarán el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y el consejero andaluz de Fomento, Felipe López, suponga recomponer ese plan de inversiones en las cuentas del presente ejercicio y se contemplen las partidas adecuadas para importantes proyectos como la vía férrea Algeciras-Bobadilla, entre otros.