Líderes mundiales recuerdan a las víctimas del ataque a la AMIA en el 25 aniversario

Dirigentes de todo el mundo homenajearon en un libro a las víctimas del atentado a la mutua judía argentina Amia en su 25 aniversario y el presidente argentino, Mauricio Macri, afirmó que esas palabras "ayudan a visibilizar el ataque terrorista más brutal de la historia" del país.

La canciller alemana, Angela Merkel, el presidente estadounidense, Donald Trump, y el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, forman parte de los líderes mundiales que escribieron en "Justicia perseguirás", presentado en el museo de la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino.

El acto cerró una jornada de conmemoraciones en Buenos Aires, que albergó homenajes a las 85 víctimas mortales y a los 300 heridos del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994.

El atentado es atribuido por la comunidad judía y la Justicia argentina al entonces Gobierno de Irán y a la organización islámica libanesa Hizbulá, aunque la falta de colaboración del país persa ha impedido que los sospechosos hayan podido ser detenidos ni juzgados en todo este tiempo.

"Pasaron 25 años de toda una generación de argentinos testigos de la impunidad y la falta de justicia, esto fue un golpe al país entero, a nuestro sistema democrático", afirmó Macri.

Este mismo jueves, en coincidencia con la efeméride, el Gobierno argentino anunció el congelamiento de activos en el país atribuidos al Hizbulá y lo incluirá en el registro de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo, creado ayer por un decreto presidencial, confirmaron a Efe fuentes oficiales.

Ante víctimas del atentado, familiares de los fallecidos y representantes de la comunidad judía de todo el mundo, el presidente destacó la decisión de su Ejecutivo, aunque advirtió de que es consciente de que con esa medida "no alcanza", ya que existe "la enorme cuenta pendiente de encontrar justicia y castigar a los culpables".

El secretario de Derechos Humanos argentino, Claudio Avruj, calificó el decreto como de "muy importante" porque "le da más atribuciones a la Justicia para actuar sobre ello", además de que "cuida a todos los argentinos".

El presidente recordó además al fallecido fiscal Alberto Nisman, que trabajaba en el caso de la AMIA cuando apareció muerto en circunstancias que aún se investigan, cuatro días después de acusar a la entonces presidenta, Cristina Fernández (2007-2015), de intentar encubrir a los sospechosos iraníes a través de un Memorándum de entendimiento con Irán.

"(Este decreto) no se hubiese podido dar si no se hubiese habido ese cambio (...) de la Argentina en el mundo, no olvidemos que venimos de doce años anteriores donde la mirada y el eje en las relaciones internacionales eran Venezuela e Irán", indicó Avruj.

El presidente del Congreso Judío Latinoamericano, Adrián Werthein, una de las entidades responsables de libro que se presentó este jueves, reconoció a Macri por haber tomado una "decisión valiente y bastante distinta a lo que fue el Memorándum con Irán".

Asimismo, celebró que fue la "primera vez" que se honra la memoria de las víctimas con un acto en la Casa Rosada.

En "Justicia perseguirás", 14 líderes políticos del mundo homenajean a las víctimas del ataque a la Amia, que ocurrió dos años después de que otra bomba dejara 29 muertos y destrozara la Embajada de Israel de Buenos Aires, un hecho por el que tampoco hay condenas.

"Los Estados Unidos de América nunca olvidarán a las 85 víctimas que vieron su vida trágicamente interrumpida en el atentado a la Amia (...)", escribió Trump.

Asimismo, recalcó que renueva su compromiso de enfrentarse "firmemente a los males del terrorismo y el antisemitismo".

Merkel expresó que la lucha contra el odio a la comunidad judía es una labor de "todos", y lamentó que aquel suceso perturbó la "confianza" de compatriotas suyos que "lograron huir del terror nacionalsocialista en Alemania, encontrando refugio en Argentina".

Guterres pidió mantener una "actitud vigilante contra el antisemitismo".

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el presidente colombiano, Iván Duque, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el presidente de Israel, Reuvén Rivlin, son algunos del resto de participantes de "Justicia Perseguirás".