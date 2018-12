Macron descarta reabrir el acuerdo del "brexit" y dice que solo habrá debate político

El presidente francés, Emmanuel Macron, descartó hoy la reapertura del acuerdo de salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE) y dejó claro que lo máximo que se puede hacer es tener un "debate político" para tratar de responder a las clarificaciones que pide Londres.

"Es importante evitar toda ambigüedad. No podemos reabrir un acuerdo jurídico. No podemos renegociar lo que ha sido negociado durante meses. Podemos tener una discusión política en ese contexto. Y corresponde a (la primera ministra británica) Theresa May decir cuál es la solución política que pretende", dijo Macron a su llegada a la cumbre europea que hoy abordará el "brexit".

Macron señaló que el acuerdo, que "ha sido negociado de buena fe", es el "marco jurídico" aplicable e insistió en que las discusiones sobre las cuestiones que preocupan a May pueden ser "políticas, pero no jurídicas".

La primera ministra británica decidió el lunes aplazar la votación del acuerdo de salida en la Cámara de los Comunes, que estaba prevista para el martes, con el fin de utilizar la cumbre de este jueves y viernes para intentar obtener más garantías de los Veintisiete con respecto a Irlanda del Norte.

Los Veintisiete escucharán hoy la exposición que haga May y debatirán después sobre qué garantías pueden conceder para facilitar la ratificación en el Parlamento británico, pero han dejado claro que no habrá una renegociación del acuerdo sellado el 25 de noviembre.

El mandatario francés opinó, por otra parte, que la cumbre de hoy y mañana en Bruselas será una reunión "de resultados" en ámbitos como la Defensa europea, la reforma del euro o la política medioambiental.

Asimismo, Macron se refirió al sentimiento de duelo estos días en la UE por el tiroteo ocurrido el pasado martes en Estrasburgo (Francia) en el que tres personas fallecieron y trece resultaron heridas.