El PP llama "el judas de España" a Pedro Sánchez por querer ser presidente" de la mano de los herederos del terrorismo"

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha afirmado hoy que si el líder del PSOE, Pedro Sánchez, no retira la moción de censura contra el Gobierno, tras conocerse la sentencia del caso Gürtel, "pasará a la historia de España como el judas de la política". Maíllo se ha reclamado que se pronuncien a los barones del PSOE que ya se opusieron al anterior intento de Pedro Sánchez por alcanzar pactos que le llevaran a Moncloa. "¿Dónde están aquellos como la señora Susana Díaz, el señor Lamban, la señora Armengol, el señor García-Page, todos aquellos que en 2015 y 2016 le dijeron a Sánchez, Pedro, con los independentistas no?", ha dicho, según recoge El País, durante su intervención en la Junta Directiva Provincial del PP de Zamora. "Les pido que no callen".

Martínez-Maíllo ha acusado a Sánchez de querer acceder al Gobierno "con Podemos, los del casoplón; con Esquerra, el PdCAT y Bildu", por lo que ha lamentado que los apoyos socialistas puedan basarse en "los independentistas, los que pretenden romper España y los herederos del terrorismo". "Si triunfa esta moción vamos a tener a España como rehén de los independentistas", ha afirmado en referencia a la moción de censura presentada por el PSOE.