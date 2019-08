María Jesús Montero: "Todavía no me explico por qué Unidas Podemos no aceptó una propuesta que era irresistible"

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha opinado este lunes que Unidas Podemos probablemente esté arrepentida por haber rechazado la oferta para entrar en un gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez ocupando una vicepresidencia social y los ministerios de Vivienda y Economía Social, Igualdad y Sanidad: "Todavía no me explico por qué Unidas Podemos no aceptó una propuesta que era irresistible", ha dicho Montero en una entrevista en la Cadena Ser en la que ha achacado al "tacticismo" dicho movimiento.

Según su relato, "Unidas Podemos y en concreto Iglesias no quisieron sentarse hasta que se garantizara el reparto de carteras", lo que a su juicio "fue el error que quebró la confianza". La ministra de Hacienda en funciones ha asegurado que cree que "Unidas Podemos no ha confiado nunca en el PSOE", como quedó también de manifiesto en 2016, cuando ya rechazaron la investidura de Sánchez, que había pactado un documento de gobierno con Ciudadanos.

"Nosotros hemos propuesto a Podemos que se siente para hablar de programa y ellos nos han dicho que sólo se sentarán si hay un proyecto de gobierno de coalición", ha explicado Montero sobre la actual situación, en la que el Gobierno en funciones está cerrado a reeditar la oferta a la formación de Pablo Iglesias para que entre en el Ejecutivo.

Esqueleto presupuestario y subida del PIB

Por otra parte, la ministra ha avanzado que la intención del Gobierno es elevar la actual previsión de crecimiento para este año, situada en el 2,2%, a "como mínimo" el 2,3%, en línea con las estimaciones de los principales organismos internacionales.

Además, ha asegurado que cuenta con "un esqueleto bastante avanzando de lo que sería un presupuesto" para el caso de que se consiga formar gobierno en septiembre.

En cuanto a la situación económica de las comunidades autónomas, que no pueden recibir entregas a cuenta por valor de 4.700 millones dentro del sistema de financiación autonómica, más otros 2.500 en concepto de IVA, en ausencia de Gobierno, ha afirmado que esta sería la primera medida que se aprobaría en caso de ser investido Sánchez.

"Aquellos que tumbaron el presupuesto no pueden venir a pedir cuentas de las consecuencias que tenía eso", ha afirmado Montero.