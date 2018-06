Rajoy anuncia que el Congreso para elegir a su sucesor será los días 20 y 21 de julio y exige paz interna

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha comunicado este lunes a la Junta Directiva Nacional, el principal órgano de su partido, las fechas del XIX Congreso del partido, convocado de forma extraordinaria para elegir a su sucesor, después de que una moción de censura liderada por Pedro Sánchez le haya descabalgado de la Presidencia del Gobierno. Mariano Rajoy ha propuesto que el Congreso del PP que elegirá a su sucesor se celebre los días 20 y 21 de julio, un planteamiento que la dirección del partido aprobará este lunes.

A su juicio, el PP está "empezando a escribir una nueva página en la historia" de su futuro. Por eso ha defendido que no haya rencillas internas que puedan dividir a los populares, en un claro mensaje a Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal, abiertamente enfrentadas por el control del partido. Rajoy ha querido insistir en que su sucesor debe "representar a todos", por lo que la formación que aún dirige no se puede permitir un "proceso de ensimismamiento". "No podemos perder mucho tiempo en hablar de nosotros", ha insistido.

Por eso ha anunciado las fechas del congreso para ya, para el mes que viene. Para que a la vuelta del verano, en septiembre, el partido esté listo para hacer oposición al Gobierno de Pedro Sánchez. "El PP debe estar perfectamente organizado para esta etapa de control y de propuestas", ha dicho, antes de defender la "marca" de su partido, que se rige en el "rigor, la solvencia y la seriedad". Así, Rajoy entiende que "se puede plantear una competición sana" entre quienes quieren sucederle al frente del PP. Pero "al final de este proceso el partido tiene que estar más unido que hoy".

El expresidente del Gobierno ha pedido un debate "de altura" y "con grandeza". "Evidentemente tendremos que hablar de personas, de unos candidatos y de otros. Pero hagámoslo comparando virtudes y no señalando defectos. Seamos constructivos", insistía, porque "gane quien gane deberá contar con sus rivales" para recuperar el partido. "Gane quien gane vamos a ganar todos", ha zanjado.

También, en clara alusión a Ciudadanos, ha considerado que "nadie de fuera" tiene derecho "a dictar al PP qué tiene que hacer ni quién debe ser nuestro líder". Y es que el de los populares es, a su juicio, un "partido independiente y con personalidad".

Durante el proceso de la elección de su sucesor él será neutral. Ya lo dijo la semana pasada y ha vuelto a remarcarlo este lunes. "No quiero ni puedo designar a un sucesor, no voy a señalar a nadie con el dedo ni vetar a nadie. No voy a condicionar lo que tiene que ser vuestra libre elección. Porque creo que no me asiste ningún derecho para interferir en este proceso. Ninguna de las personas que opten necesitan mi apoyo y será plenamente capaz", ha dicho. Y ha advertido: "No tengo ni sucesores ni delfines".

En cuanto a su salido, Rajoy ha señalado: "Es lo mejor para mí, para el PP y para España. Ahora, ha proseguido,"no se trata solo de escoger un nuevo presidente, sino de plasmar a través de esa elección nuestro renovado compromiso de servicio a los españoles". Rajoy ha asegurado: "Vamos a elegir a la persona que nos representará a todos, en quien confiaremos tanto las estrategias políticas como las decisiones cotidianas de nuestro partido". Rajoy ha hecho una defensa del "futuro" del PP. Y ha recordado que "un partido político no se acaba en su líder. Este partido empieza y acaba en sus militantes".