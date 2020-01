Marín (Cs) insiste en que "no hay acuerdo con Vox" sobre el pin parental en Andalucía y pide "no desviar la atención"

Así, preguntado sobre este asunto antes de asistir al cierre del Foro Exceltur, en Madrid, Marín ha advertido de que "si Vox quiere anteponer una posición ideológica al interés general de los andaluces, que lo explique", porque él no lo va a hacer y ha recordado que la normativa en Andalucía y en el resto de comunidades "ya establece criterios a la hora de que los padres puedan decidir sobre las actividades extraescolares de sus hijos". "Con Vox hemos hablado de presupuestos y de mejoras en la Inspección educativa", ha hecho hincapié.

Además, el vicepresidente de la Junta ha instado a "no desviar el foco", que, a su juicio, es la financiación autonómica, donde "a Andalucía le corresponden 4.000 millones de euros más. "No desviar la atención con esta cuestión, que no es el fondo", ha asegurado, para añadir que "el problema real" es que "la educación pública en España ha sufrido ocho reformas y que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere hacer una derogación y una nueva reforma".

Ante esto, ha criticado que el presidente del Gobierno "no quiera llegar a un pacto nacional por la educación" y ha pedido "más medios para la educación pública que no nos tomen el pelo", al tiempo que ha recordado que en el Parlamento andaluz se aprobó un pacto social por la educación.

Marín ha afeado la postura del PSOE-A ante esta cuestión y ha incidido en "las claras muestras" que ha dejando en el sistema educativo andaluz, con "el mayor índice de fracaso escolar y ninguna universidad entre las cien mejores".

En este sentido, ha dicho entender la "estrategia" del PSOE, situándose en la "extrema izquierda" y queriendo que Vox se sitúe en la "extrema derecha", pero esto, según ha afirmado, "no resuelve el problema de la educación en España".

"Lo importante es más medios, más financiación, y hacer una apuesta decidida por el sistema educativo y no hacer de la educación una confrontación", ha apuntado.