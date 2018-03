Martinelli quiere volver a Panamá "motu proprio" y solo por el caso de las escuchas

El expresidente panameño Ricardo Martinelli, detenido en Estados Unidos a la espera de una decisión sobre su extradición a Panamá por un escándalo de escuchas ilegales, quiere volver a su país "motu proprio" y bajo el principio de "exclusividad", es decir, que solo sea juzgado por ese caso.

En una carta publicada hoy en su cuenta de la red social Twitter, el exgobernante se refiere a sus condiciones de reclusión en una cárcel federal de Miami (Estados Unidos), en la que está desde el 12 de junio pasado y donde "la comida es siempre lo mismo", aunque "hay quien te cocina y sirve café (...) y hasta masajistas".

"Prepárense, mis amigos y detractores, que por 'motu proprio', quiero ir (a Panamá) bajo el principio de exclusividad, según lo que dice el tratado de extradición", indica Martinelli, que gobernó entre 2009 y 2014 y actualmente es diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

La Corte Suprema panameña reclama a Martinelli por delitos relacionados con una red de escuchas ilegales que operó durante su presidencia, una de las causas penales abiertas en su contra por esa instancia, la única que puede procesarlo al ser miembro del Parlacen.

Su defensa libra una batalla legal en Estados Unidos contra la extradición, que ya recibió el visto bueno de dos jueces y debe ser respaldada por el Departamento de Estado.

Martinelli sostiene que es un "perseguido político" de su sucesor y antiguo aliado electoral, Juan Carlos Varela, quien fue su vicepresidente y niega dicha acusación.

Tras quejarse de que en la cárcel "no permiten tus medicinas, pero sí las genéricas, baratas, que no surten efecto alguno" y que la "comida es horrible y generalmente está vencida", el exmandatario confiesa que ha "decidido hacer de tripas corazones y lo que antes me molestaba ahora me complace".

"Por eso cuento los días, las horas, minutos y segundos. No veo el momento no solo de salir de este infierno terrenal, sino de ir a mi país a enfrentar al minotauro que me persigue políticamente en un caso sin pruebas ni evidencias, pero sí un gran morbo mediático de mis enemigos y de quienes desean desviar la atención de otros grandes problemas", agrega Martinelli.