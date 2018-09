La jueza pregunta a la Fiscalía si también pide el archivo de la investigación a las compañeras del máster de Casado

La jueza que investiga el caso Máster, Carmen Rodríguez-Medel, quiere que la Fiscalía se pronuncie sobre si debe archivar la investigación a las compañeras de Pablo Casado que, como él, aprobaron el posgrado sin ir a clase ni entregar trabajos. Las tres están imputadas por cohecho y prevaricación.

En una providencia, la jueza pide que el Ministerio Fiscal aclare si quiere que se archive esa investigación, una vez que la Fiscalía del Tribunal Supremo rechaza que se impute al presidente del PP porque considera que no se le puede acusar de prevaricación y que el delito de cohecho está prescrito.

El escrito se refiere a María Mateo Feito, Alida Consuelo Mas Taberner y María Dolores Cancio, las tres alumnas que gozaron del mismo trato de favor que Casado para aprobar el Máster de Derecho Autonómico del curso 2008-2009. Las tres fueron imputadas y ante la jueza no pudieron demostrar que hubiesen entregado trabajos para sacarse el posgrado.

Es más, Cancio admitió ante la jueza que le habían regalado el máster. Le dijo a la jueza que el profesor Enrique Álvarez Conde le dio permiso para no ir a clase y le dijo que ni siquiera tenía que entregar trabajos. También ha relatado que el catedrático le dio todas las indicaciones para convalidar las 18 asignaturas que no tuvo que cursar. Las mismas que no tuvo que cursar Casado.

Dado que Cancio admitió estos hechos, la jueza pide a la Fiscalía que aclare si quiere mantener la acusación del delito de prevaricación contra ella. En el escrito, la jueza Rodríguez-Medel recuerda que hasta ahora, la Fiscalía nunca ha recurrido ninguna de sus resoluciones en esta pieza de la investigación del caso Máster.

La jueza ha dictado esta providencia después de que la Fiscalía del Supremo se haya opuesto a que Casado sea imputado en el Supremo por estos hechos. En su escrito, la Fiscalía asegura que "no existe dato alguno que avale, ni siquiera de forma indiciaria", que Casado se concertara con Álvarez Conde para obtener su máster de forma fraudulenta. Y esa falta de concierto, razonan, es lo que impide imputar al presidente del PP el delito de prevaricación.

En cuanto al cohecho, la Fiscalía recuerda que se trata de un delito ya prescrito y, por tanto, no puede "profundizar más en esta cuestión". La jueza Rodríguez-Medel, sin embargo, razona que es conexo al de prevaricación y que éste último no está prescrito, lo que permitiría también investigar el primero. El Ministerio Público no entra a valorar siquiera los indicios sobre el cohecho, esto es, que Casado recibió el máster por ser quién era en la política, diputado de la Asamblea de Madrid y presidente de Nuevas Generaciones en el momento de los hechos. Su argumento para no valorar esos indicios es la citada prescripción.

En otra providencia, la jueza pregunta también si interesa el archivo de la investigación abierta a Álvaro Morente Hidalgo, compañero del máster de Cristina Cifuentes. Como a Casado, la jueza le imputó por haber aprobado en la promoción de la expresidenta sin haber pisado las clases ni haber entregado trabajos.