Mato carga contra la "derecha cavernícola" y se distancia de "etiquetas de izquierda con políticas de Montoro"

Sánchez Mato, que ha comenzado el debate electoral en Telemadrid, asegurando que él no se conforma y que no agachó la cabeza ante quien fuera ministro de Hacienda, ha abogado por la remunicipalización de los servicios públicos, sin intermediarios, y por la construcción de 50.000 viviendas públicas, esenciales después de que el PP "malvendiera" patrimonio municipal "por debajo de su precio".

Arrancaba el debate con un 'minuto de plata' en el que se presentaba como un economista vecino de Aluche, hijo de ama de casa y policía nacional, quienes le enseñaron a ser "una persona íntegra". Tiene dos hijas, a las que ama y quienes le enseñan de feminismo.

"NO ME CONFORMÉ"

Se encontró como exdelegado de Hacienda con un Ayuntamiento "arruinado por las políticas de la derecha, hiperendeudado". "No me conformé e hice un saneamiento. Bajé la deuda y se hizo más gasto social e inversión para poner de nuevo a Madrid en el mapa", ha defendido sobre su gestión antes de ser cesado por la alcaldesa, Manuela Carmena, a cuenta del PEF.

Entre la batería de propuestas, el candidato de Madrid en Pie ha presentado un salario mínimo para los empleados que trabajan para empresas municipales de al menos 1.200 euros, junto a una renta social mínima y una política de reequilibrio territorial que aborde la falta de equipamientos en los barrios consolidados porque "hay quien piensa sólo en los del futuro". A PP y Cs les ha criticado que "estén pensando en regalar suelo al BBVA para que mejore su cuenta de resultados", con Nuevo Norte como telón de fondo.

Ha cargado además contra ambos partidos porque, en cuatro años, "han intentado impedir por todos los medios que se invirtiera más en Madrid, que no se gastara dinero en arreglar más parques, en hacer más vivienda pública, cuando son los adalides de los recortes".

LA LIBERALIZACIÓN DE HORARIOS DAÑA AL COMERCIO, NO LOS MANTEROS

Él, que defiende el "no agachar la cabeza ante Montoro", ha reconocido que han quedado muchas inversiones por hacer pero las ejecutadas duplican a las del PP. No ha obviado la cuestión de la okupación. "Es una vergüenza que se criminalice a Soyara, madre de tres críos, uno de pocos meses, que okupó por necesidad. ¿Qué hubieran hecho ustedes? No me atrevo a decir que no hubiera okupado una vivienda, que era de un gran fondo de inversión", ha lanzado, que ha reivindicado en ir a las causas de la okupación.

Los manteros también han formado parte de sus alegatos. "¿Quién hace daño al pequeño comerciante? No son los 200 manteros sino las leyes de liberalización de horarios que el PP promulgó", ha destacado. Entre las propuestas de Madrid en Pie está la recuperación del accionariado de Metro por parte del Ayuntamiento, declarar la emergencia climática ambiental, carriles bus en los accesos a la ciudad, expandir BiciMad más allá del centro y redactar un nuevo PGOU.

En materia de pactos, Sánchez Mato ha contestado sobre una hipotética alianza con Más Madrid que esa decisión se tomará de forma asamblearia porque en Madrid en Pie son "herederos del espíritu que surgió con Ahora Madrid, ese Madrid rebelde que tomaba decisiones con deliberaciones colectivas". Le resulta "decepcionante" escuchar a "los tres partidos de derecha y extrema derecha echarse los trastos pero que están dispuestos a gobernar con quien niega la violencia machista".