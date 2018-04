Monedero pide explicaciones a Errejón sobre el "espectáculo poco aleccionador"

El ideólogo y cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha pedido hoy al secretario de Análisis Estratégico de la formación morada, Íñigo Errejón, que explique con claridad a las bases el "espectáculo poco aleccionador" con el documento de Carolina Bescansa para desbancar al líder del partido.

Monedero, que ha participado en Salamanca en el XXII Encuentro Eleusino "La nueva Inquisición. Sobre y contra la corrección política, el neopuritanismo y la censura", ha aseverado, en declaraciones a Efe, que las aguas en Podemos "han empezado a fluir" tras hacerse públicas las intenciones de Bescansa.

Ha recordado que en la asamblea de Vistalegre II quedó resuelto "de manera virtuosa" la continuidad de Pablo Iglesias al frente de la secretaría general y que Errejón sería el candidato a la Comunidad de Madrid.

"Desgraciadamente ha habido otra reedición de ese ruido", ha subrayado Monedero, que ha considerado que Pablo Iglesias "lo ha solventado también de una manera virtuosa porque el mandato de Vistalegre II era unidad".

Ha insistido en la confianza que el secretario general ha depositado en Errejón, a quien le ha pedido que explique a las bases la situación generada.

"Me he enfadado mucho con el ruido creado y considero que los inscritos necesitamos que nos explique con claridad qué ha pasado y cómo es posible que cuando en estos momentos todas las fuerzas tenían que estar concentradas en sacar a la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, se haya dado este espectáculo que no ha sido muy aleccionador", ha sentenciado el ideólogo.

No obstante, ha sostenido que el protagonismo de Errejón "se corresponde con el de un candidato a la Comunidad de Madrid" y le ha pedido que escuche a las bases" porque España "no necesita listas Enmanuel Macron -en alusión al presidente de Francia-, ni construcciones alternativas a Podemos".

En su opinión, la formación morada es además un movimiento que está con los pensionistas, con las mujeres, con los estudiantes y con los trabajadores, y se presenta como "solución a los problemas" que existen en España".

De ahí que haya considerado que esa fórmula "virtuosa" es la adecuada y que tienen la obligación de "no escuchar los cantos de sirena de medios de comunicación que quieren salvaguardar un mundo que se ha pasado".

Finalmente, ha afirmado que para hacer frente a los cuatro problemas, a los que ha calificado de "brutales", que existen en España y en Europa: "envejecimiento, robotización de la economía, cambio climático y guerras e inmigraciones" se necesita "mucha inteligencia y generosidad" por lo que, según sus palabras, "no podemos estar en manos de partidos que responden a los intereses de las grandes empresas".

"El PP y el PSOE son el pasado, y Ciudadanos está siendo muy rehén de los intereses de grandes corporaciones y sostienen a un PP corrupto de Murcia y en Madrid, y al PSOE en Andalucía", ha concluido.