Montero ve que "lo grave" no es que Vox entre en el Congreso, sino que PP y Cs "se dedican a blanquear" su "imagen

Tras la constitución este pasado martes de la Cámara Baja, la ministra ha expuesto que PP y Cs también "se dedican a hacer que los discursos de Vox parezcan hasta normales, con la inmigración, con las mujeres, con las autonomías" dado que "quieren quitar las competencias autonómicas", pero "eso no lo piensa solamente Vox" porque, como ha destacado, "los de la derecha con la boquita chica también piensan que las comunidades autónomas son una administración prescindible".

Seguidamente, ha recordado que como en su tierra, Andalucía, si el PSOE no saca el 26M "una mayoría robusta y ellos suman gobiernan", como está pasando en la región andaluza en la que "ahora le piden a la gente que diga quienes trabajan en las unidades de violencia de género" y "están haciendo listas negras" tras unos comicios en los que hubo gente que "se quedó en casa" y "pensó que la victoria estaba hecha" y "los votos de la izquierda no se depositaron suficientemente en las urnas".

DOS MODELOS DE DESARROLLO

Y es que para Montero, hay "dos modelos de desarrollo" y "de sociedad" y se debe continuar "en esa escalada" y en ese "puzzle" de composición del país porque "de nada serviría, de nada, un gobierno en España socialista si al final las comunidades autónomas o Extremadura no tuvieran un gobierno socialista que reme en la misma dirección" o en Badajoz un equipo de gobierno, un alcalde, "que reme en la misma dirección".

De igual modo ha defendido, contra "mentiras" como que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "quiere aprobar los presupuestos y se ha dejado chantajear" o "quiere mantenerse en el gobierno a costa de los chantajes", que el Ejecutivo socialista y el PSOE es el "único" partido que, desde la Constitución, sigue con las mismas siglas con la "e de España" y "nunca jamás va a hacer nada que tenga o que corra el peligro la unidad de España".

La ministra de Hacienda en funciones ha hecho estas declaraciones en un acto público en plena Plaza Alta de Badajoz ante unos 350 asistentes, que ha comenzado con una actuación flamenca de La Kaita y los Vargas, en el que también han intervenido el candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; el candidato a la alcaldía, Ricardo Cabezas; y la candidata a la Asamblea, Soraya Vega.

EL RUMBO DEL PAÍS

En otro momento de su intervención, Montero ha mostrado su "alegría" por que en cada rincón de España o en Extremadura y en cada pueblo los socialistas han podido "comprobar" el "ánimo" de la gente, que les dice que "qué bien" que gobiernan España tras las elecciones del 28 de abril o que "seguro" que también continuará gobernando el PSOE en Extremadura y lo hará en la ciudad tras el 26 de mayo.

Así, ha continuado, la gente con su voto el pasado 28 de abril y con una alta participación "se pronunció con rotundidad" y "marcó claramente el rumbo de país que quieren" y el tipo de políticas a desarrollar en los próximos cuatro años, al tiempo que ha recalcado que el PSOE tuvo como primer objetivo "limpiar las instituciones de la corrupción", algo "evidente" y ante lo cual ha echado en falta que en el PP sigue habiendo "una falta de reflexión a propósito de cómo se habían comportado aquellos que administran los recursos públicos" para que "al final se beneficiaran unos pocos".

"En esa suerte de aprovechamiento ilegal, ilícito que hizo el Partido Popular de tantas y tantas instituciones", ha subrayado, así como que "están juzgados" y "poco a poco irán cayendo las respectivas sentencias" y que en el PP "no se retiraron al rincón de pensar, sino que empezaron una suerte de huida hacia delante" que trajo como "regalo" a su actual presidente, Pablo Casado, que ha tildado como una persona "insulsa", que "no tiene fondo" y cuyo "héroe" es José María Aznar.

En este contexto, ha defendido que el país necesita también una oposición "responsable" y que, cuando hable la derecha, "diga algo constructivo" o "ayude a pensar", como también ha situado como segundo elemento del Gobierno del PSOE plantear hacer política "útil" para la gente tras los años de crisis en los que la misma no ha resuelto sus problemas, o que la gente "viva mejor", de forma que la "única" hoja de ruta es la justicia social y crear riqueza y crecimiento económico para dar oportunidades de empleo.

Ha abogado además por que ese crecimiento se transforme en vivienda, infraestructuras o en la cohesión social y territorial del país, a la vez que ha agradecido a Fernández Vara su "magnífica" campaña y resultados el 28A que dieron la victoria a Pedro Sánchez.

Vox Y LA RUINA

Asimismo, Montero ha planteado que en España son "más" los que piensan, entre los que se ha incluido, en que la competitividad de las empresas "no se puede hacer a costa de la precariedad de los trabajadores" o que "tiene que haber un salario digno" y que cotizar por las horas que trabajan.

También son "más" quienes creen que se debe "combatir la desigualdad" tras estos años de crisis en los que "los más ricos son más ricos" y "los más pobres más pobres", sobre lo cual ha advertido que la "extrema derecha puede tener capacidad de crecer, no de estar" y "el problema es que, desde que hay más desigualdad, puede haber la tentación de que la gente que está desesperada, aquella que ya no cree en la política porque entiende que nunca se ha ocupado de ellos puedan tener la tentación de votar partidos o fórmulas políticas antisistema", ha indicado.

"Cuando tu ves gente que no tiene para llegar a fin de mes y dicen que van a votar a Vox yo me caigo de espaldas, porque digo pero bueno cómo puede ser que esta gente tan pobre vaya a confiar justamente su voto a una fuerza política que todos conocemos, sobre todo los mayores del lugar, cuáles son los vientos que respiran, y cuáles son la suerte de ruina que piensan traer a este país", ha espetado.

A este respecto, ha dicho que "no podían sumar las tres derechas" ni que España "diera 40 pasos para atrás" en lugar de "seguir apostando por el progreso, por la modernidad, por la innovación, por hacer un país realmente fuerte", para agregar que también son "más" los que piensan que "es necesario recuperar una parte de memoria que se quedó en las cuentas" o "en los lugares donde sus familias jamás encontraron a sus muertos, socialistas, comunistas o gente con ideologías distintas a la derecha".

También se ha referido María Jesús Montero a la lucha feminista y a que no se "retroceda" en la violencia contra la mujer, ante lo cual ha trasladado a Ciudadanos que "no se han enterado de qué va la lucha por la igualdad", para citar también la importancia del cambio climático y de un modelo de crecimiento que no se lleve "por delante" el planeta, un sistema de dependencia "sostenible" o actualizar las pensiones según el nivel de vida.