El PP es absuelto por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas

El juez Moreno Baena considera que no se ha podido demostrar que el borrado de las memorias tuviera como fin destruir pruebas de la caja B del Partido Popular Asegura que uno de los ordenadores era del PP y que no hay pruebas de que el otro, cuya propiedad no está clara, guardara pruebas de la financiación irregular