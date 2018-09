PDeCAT y ERC no ven urgencia para una reforma exprés de la Constitución sobre aforamientos

Para el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, no hay demanda que justifique esa propuesta de reforma constitucional limitada que ha planteado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien reclama "una política más efectiva que efectista".

Ahora bien, si se "abre el melón", Campuzano ya avisa a Sánchez que los demás partidos plantearán sus propias propuestas, y en ese sentido ya ha adelantado cuestiones como las respuestas a las demandas de los soberanistas catalanes o el fin de la inviolabilidad del Rey, que en su opinión "ha perdido legitimidad" en Cataluña tras el referéndum independentista del 1 de octubre.

Y FORCADELL EN LA CÁRCEL

De su lado, su homólogo de ERC, Joan Tardà, ha apuntado que si bien su partido es "crítico" con los aforamientos, éste no es, a su juicio, el "problema" sino la "corrupción" del sistema judicial. "Si no, "¿por qué (Carme) Forcadell está en la cárcel?".

En todo caso, no ha querido avanzar su posición sobre la reforma de la Constitución anunciadas por el presidente, Pedro Sánchez, para acabar con los aforamientos políticos porque, de entrada, su partido no se siente "concernido" con una hipotética modificación de la Carta Magna que "no deja de ser un callejón sin salida".

"La Constitución española, que es monárquica y que niega el derecho de autodeterminación, sólo la acatamos estrictamente por imperativo legal", ha remarcado Tardà, quien tampoco ha desvelado cuál será el sentido de su voto a la moción que sobre este asunto Ciudadanos defenderá este martes en el Pleno del Congreso. "No sé si votaremos o no. Es posible que ni votemos", ha dicho.