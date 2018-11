El PDeCAT da por hecho que el diputado de ERC no escupió a Borrell y exige al ministro que se disculpe por acusarle

"No tengo ninguna duda de que no hubo escupitajo. Se me hace difícil que alguno de los nueve diputados de ERC, a los que conozco, hiciese un gesto de este tipo; no me lo puedo imaginar", ha comentado en los pasillos del Congreso, antes de apuntar que espera que Borrell "se disculpe" con Salvador.

Preguntado por las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha culpado de la crispación política tanto al líder del PP, Pablo Casado, como al portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, Campuzano ha pedido "a todos" que "respeten" a los demás.

"Yo respeto las posiciones del señor Rufián porque muchas de ellas son las nuestras", ha explicado, pero, a renglón seguido, ha apelado "a todos, a Rufián y a Casado a que respeten las razones y los sentimientos de los otros, porque sin respeto no hay democracia".

QUE LA BRONCA DE PASTOR SURTA EFECTO

"No podemos tener una política que se base en la descalificación personal y el insulto", ha añadido, mencionando también a Ciudadanos y su falta de respeto a los sentimientos de los independentistas y avisando que "eso no ayuda a la solución política" que requiere Cataluña.

Por último, ha mostrado su esperanza de que el incidente entre Rufián y Borrell y la bronca que echó a los diputados la presidenta del Congreso, Ana Pastor, surtan efecto. "Espero que seamos capaces de defender con contundencia nuestras razones y sentimientos y al mismo tiempo respetemos los de los adversarios", ha concluido.