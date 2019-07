El PP insiste en su 'no' a la investidura de Sánchez y pide que el PSOE "se abstenga de presionar al PP"

El PP insiste: ni votará a favor ni se abstendrá para facilitar la investidura de Pedro Sánchez ni durante el pleno de la próxima semana ni en una hipotética nueva sesión, si esta primera fracasa. Así de claro lo ha dejado este lunes el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, durante la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del partido, en la que, con ironía, ha pedido al PSOE que "se abstenga de presionar" al PP.

"La posición del PP no ha cambiado. No a Pedro Sánchez y sí a España. siempre hemos tenido esa posición y no la vamos a cambiar. Es lo que hemos venido a hacer aquí, un contrapeso claro a Pedro Sánchez. Lo que pase la próxima semana es la responsabilidad de Sánchez", ha zanjado García Egea.

A su juicio, lo que quiere Sánchez "es una investidura a la carta para tener un Gobierno en solitario con el apoyo de otros grupos", pero el PP ha advertido de que "eso debe buscarlo en los apoyos de la moción de censura".

El 'número dos' del PP ha recordado al presidente en funciones que en su libro dijo que la abstención del PSOE para dejar que gobernara Mariano Rajoy, en 2016, "fue una idea pésima y un error máximo". También le ha dicho que "si Sánchez de verdad quiere que gobierne la lista más votada y que los constitucionalistas avancen puede empezar por la Diputación de Barcelona", donde los socialistas lograron un acuerdo con JxCat.

"El PP no le va a regalar la investidura a Sánchez, no vamos a permitir que Sánchez sea presidente ni por activa ni por pasiva", ha insistido. "Sánchez tiene que buscar sus socios allá donde los encontró". "Sánchez dimitió porque era el máximo adalid de votar en contra de una investidura del PP. Es Sánchez el que tiene que explicar por qué. Alguien no puede apoyarse una moción de censura y luego pedir la abstención del PP", ha recalcado.

Ante un posible adelanto electoral, García Egea ha asegurado que el PP lleva "un año engrasando la maquinaria por lo que pueda venir. Nosotros estamos preparados".