El PP trata de justificar el respaldo a la moción de Vox de ilegalizar partidos "separatistas" y Ciudadanos se desmarca

Ayuso defiende que el PP apoyó a Vox porque no quería dejarlo "solo" en una iniciativa que pide proteger la sociedad de partidos que "alientan la violencia" Villegas dice que el texto que respaldó su formación "no es lo más exacto" y precisa que Ciudadanos no propone "ilegalizar los partidos independentistas"