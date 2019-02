Una senadora del PP se burla de que se presupuesten 15 millones "para que ustedes desentierren unos huesos"

La senadora del Partido Popular Esther Muñoz ha mostrado su desdén por los fondos públicos destinados por el Gobierno a la memoria histórica y al mismo tiempo por loa trabajos para buscar las fosas comunes de los represaliados del franquismo. En una pregunta en el Senado relacionada con el estado de la Justicia, Muñoz ha calificado el presupuesto público sobre memoria histórica de "15 millones para que ustedes desentierren unos huesos".

Senadores socialistas han recibido con abucheos las palabras de Muñoz. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha dicho después que se ha tratado de "un comentario indigno": "No sé si por su juventud o por sus convicciones no lo va a entender nunca".

Tras su intervención, Muñoz ha explicado a los periodistas que no se refería "a los que están en las cunetas", sino al proyecto de sacar a Franco del Valle de los Caídos. Los gastos de esta última intervención no llegan a 15 millones, sino a algunas decenas de miles de euros.

No es la primera vez que la senadora se pronuncia en esos términos sobre memoria histórica. "Como comprenderá, con 33 años que tengo, sacar a una persona que lleva enterrada allí 43 años, a mí ni me va ni me viene", dijo en agosto de 2018 refiriéndose a los restos de Franco.