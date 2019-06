El PSOE "no descarta" ministros de Podemos y apoyarse en los independentistas para la investidura de Sánchez

La ronda de contactos que el PSOE ha emprendido con los grupos políticos deja este miércoles dos novedades: los socialistas abren la puerta a ministros de Podemos y ven ahora factible que Pedro Sánchez sea investido gracias al apoyo de las fuerzas independentistas. Así lo ha expresado el secretario de Organización, José Luis Ábalos, tras reunirse con los representantes de PNV, Compromís y UPN.

El dirigente socialista ha reconocido que el 'no' de PP y Ciudadanos obliga a los socialistas a buscar otra ecuación para sacar adelante la investidura con el convencimiento de que no hay una "alternativa" al Ejecutivo de Pedro Sánchez. La negativa de Pablo Casado y Albert Rivera a facilitar la gobernabilidad "aboca", en palabras de Ábalos, a mirar al conjunto del hemiciclo.

El PSOE había dejado hasta ahora a las fuerzas independentistas fuera de la ecuación para la investidura de Sánchez más allá de incluir en sus cálculos la ausencia de los diputados presos suspendidos, que computa como una abstención a la hora de conseguir la mayoría simple. Pero en este momento, el secretario de Organización reconoce que sacar adelante la investidura con los votos de ERC o JxCat o al menos su abstención es una opción sobre la mesa.

"Lo vamos a conseguir o pretendemos conseguirlo como establece la Constitución y de acuerdo a las reglas: en primera votación con mayoría absoluta y en segunda con más síes que noes" , ha expresado Ábalos. ¿Incluidos los independentistas?, ha sido la pregunta a continuación: "Incluidos los 350 diputados que nos merecen la misma consideración y cuentan exactamente lo mismo y a eso es a lo que nos aboca la realidad, a lo que nos abocan los números", ha sido la respuesta.

ERC y JxCat no estaban hasta ahora en los cálculos para la investidura, pero Ábalos ha asumido que pueden necesitar su abstención ante la negativa de PP y Ciudadanos, pero también de UPN, que ha dejado claro que votará en contra de Sánchez si el PSOE no facilita que Navarra Suma se haga con el poder en la comunidad foral. Tras una primera negativa rotunda a que la socialista María Chivite fuera investida gracias a la abstención de Bildu, Ferraz ha abierto ahora la puerta y considera que está "legitimada" para intentarlo siempre y cuando no negocia nada con la izquierda abertzale.

Ese ha sido uno de los giros del PSOE tras reunirse Ábalos con PNV –que por ahora está en el 'no', pero abierto a apoyar a Sánchez tras una negociación–, el diputado de Compromís, Joan Baldoví; y los representantes de UPN. En el turno de tarde se verá con Coalición Canaria y PRC.

El otro cambio es la apertura a que miembros de Podemos se incorporen al Consejo de Ministros después de que Sánchez y Pablo Iglesias acordaran empezar a trabajar en un "Gobierno de cooperación" que pasaba más bien por sumar independientes de la órbita del grupo confederal.

"No descarto nada", ha contestado Ábalos a la pregunta concreta de si puede haber miembros destacados de Podemos, incluido Pablo Iglesias, en el gabinete de Sánchez. El dirigente socialista se ha basado en la artimética también en su explicación (Iglesias deja claro que sus 42 diputados se sumarán siempre y cuando el PSOE acepte un Gobierno de coalición). Ábalos ha reconocido, como dice Iglesias, que el acuerdo de la Comunidad Valenciana –que incluye una vicepresidencia para Podemos– es una fórmula de Gobierno de cooperación, pero ha afirmado que hay que esperar al "planteamiento" que hacen para el Gobierno de España. "No es un modelo cerrado", ha justificado.

"Después de la primera ronda sí que tenemos claras algunas cuestiones –ha comenzado Ábalos–. Hay quienes han manifestado su voluntad de colaborar en la gobernabilidad de España y quienes han dicho que no van a colaborar. Uno tiene que contar con aquellos que quieren colaborar y tiene lógicamente que renunciar, a la fuerza aunque sea, frente a aquellos que no solo no quieren colaborar sino que han dicho que quieren complicar las cosas". "Cuentas con los que quieren contar y tienes que hacerte a la idea de no contar con quienes no quieren contar", ha sentenciado Ábalos.

Tras la rueda de prensa, fuentes socialistas han matizado que es Pedro Sánchez quien decide la conformación del Gobierno y que así lo ha expresado Ábalos en ocasiones anteriores.