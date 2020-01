Los barones del PSOE replican a Arrimadas: "En vez de llamar tanto, que vote a favor de la investidura de Sánchez"

Batalla en las redes socialistas a las puertas de la investidura de Pedro Sánchez de barones y dirigentes del PSOE contra la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, después de que haya anunciado que telefonearía a los presidentes socialistas para que eviten un pacto con las fuerzas nacionales. "Lo tiene muy fácil. En vez de llamar tanto, que vote a favor de la investidura de Pedro Sánchez y asunto resuelto", le ha reprochado Guillermo Fernández Vara.

El presidente de Extremadura ha sido el primero en responder a Arrimadas y, a partir de ahí, los demás dirigentes regionales han salido en cascada. "Lo dije el 10N por la noche. Y el 11, el 12.., así hasta hoy. No se precisan llamadas de última hora, como la que leo me hará como presidente autonómico Inés Arrimadas. Basta con que Ciudadanos vote a favor. De haberlo hecho antes, no hubiésemos tenido nuevas elecciones", le ha seguido el presidente canario, Ángel Víctor Torres.

Leo que Inés Arrimadas nos llamará a los presidentes autonómicos por los acuerdos de investidura. Me sumo a @GFVara. Arrimadas lo tiene fácil: con que vote a favor de la investidura de Pedro Sánchez, asunto resuelto. — Adrián Barbón ❤️ (@AdrianBarbon) January 2, 2020

"Te propongo una cosa, Inés Arrimadas, aprovecha esas llamadas para algo realmente responsable, toma una decisión de Estado y diles a tus diputados que voten a favor del candidato a presidente propuesto por S.M. el Rey", ha sido la respuesta, también vía Twitter, de la presidenta riojana, Concha Andreu.

Todo lo que tenía que decir sobre los pactos ya lo he https://t.co/7ITOSLYbiQ voy a añadir más ruido al ya existente.Por #España, por #Aragón y por el @PSOE, deseo fervientemente que el inminente Gobierno de @sanchezcastejon nos aporte tranquilidad y estabilidad social y política — Javier Lambán (@JLambanM) January 2, 2020

El presidente aragonés, que ha sido uno de los más críticos junto a Emiliano García-Page por la negociación con ERC ha evitado polemizar. A los jefes de los ejecutivos regionales se han sumado la mayoría de líderes territoriales, incluida Susana Díaz, que hace tres año encabezó la revuelta contra Sánchez bajo el pretexto de que los socialistas no podían pactar con los independentistas.

Menos llamadas telefónicas a l@s socialistas y más apoyar la investidura de @sanchezcastejon con los votos de @CiudadanosCs y dejar de bloquear el Gobierno que #España necesita. https://t.co/zMbc0nbVPC — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) January 2, 2020

"Leo sobre la "brillante maniobra política" de la Sra. Arrimadas... Le sugiero que no interfiera en la vida orgánica del PSOE, ganador de las elecciones generales, y apoye con sus 10 votos el desbloqueo de la investidura para darle un Gobierno necesario a nuestro país", ha expresado el líder del PSOE madrileño, José Manuel Franco.

Más valdría @InesArrimadas que apoyaras la investidura de @sanchezcastejon y dejaras esa inútil estrategia de bloqueo. Y si te queda tiempo, llama a los miembros de la dirección de Ciudadanos que salieron huyendo por vuestros pactos con la extrema derecha. https://t.co/OV7eKS8T2t — Idoia Mendia (@IdoiaMendia) January 2, 2020

También han aprovechado para cargar contra Ciudadanos destacados dirigentes socialistas, entre ellos el portavoz de la Ejecutiva, Óscar Puente, que ha advertido de que "10 escaños van a ser muchos para lo que les va a quedar después de que dejen Ciudadanos como un solar". "Es más fácil llamar a sus otros nueve diputados y apoyar la investidura, sería más útil para la gobernabilidad", ha sido la respuesta del diputado vallisoletano, Javier Izquierdo.