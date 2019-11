Picardo dice que "la falange vuelve y se llama Vox" que representa "el tiro en la nuca y las cunetas de los años 30"

A pregunta de los periodistas sobre las declaraciones de Vox afirmando que Gibraltar "explotaba" a los trabajadores españoles, Picardo ha manifestado que "los únicos que explotan a gente vulnerable, los únicos que intentan explotar seriamente a personas son aquellos que intentan lanzar mensajes populistas para intentar convencer a alguien que le preste un voto sin tener capacidad de convencerlo más que creando espectro de abusos a ciudadanos españoles".

"Este lenguaje lo hemos visto antes, en Alemania en los años 30, en los balcanes, en todos los sitios donde se ha intentado crear odio para de esa manera arañarle un voto a un contrincante", ha añadido el ministro Principal de Gibraltar, que ha aseverado que "las políticas más nefastas que se pueda hacer, el pueblo que se permite persuadir por este tipo de políticas populistas arrastraderas, luego se arrepienten".

Así, ha afirmado que a su juicio, "se arrepentirán muchas personas de prestarle el voto a un partido que lo que representa es el tiro en la nuca y las cunetas de los años 30 en España, no representa otra cosa".

"Aquellos que intentan crear falsedades sobre lo que es Gibraltar están usando un esquema político que estamos viendo crecer en otras partes del mundo y hoy lo están usando en España. Creo que estas cosas se inflan y luego se desinflan y creo que hay que llamar a las cosas por lo que es, la Falange vuelve y se llama Vox", ha concluido.

Estas declaraciones las ha hecho Picardo tras una reunión con el colectivo de trabajadores de españoles en Gibraltar, que también ha manifestado que "para la situación de las relaciones, aunque no va a ser fácil formar un gobierno, es un alivio que sea una opción de izquierda la que tenga posibilidad de formarlo".

"Con Vox y sin Vox, es un alivio de que no haya partido de derechas, porque no olvidemos a Margallo y gente que antepone el tema de la soberanía y aplaudimos al partido que vaya por el tema humanitario antes que el tema de soberanía y no crucificar a gente que cruza la frontera de Gibraltar, a los gibraltareños y a la comarca del Campo de Gibraltar", ha aseverado representantes de los trabajadores españoles en Gibraltar.