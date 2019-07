Podemos se debate entre el 'no' y la abstención a Sánchez en la votación de hoy y dice que el PSOE no les ha llamado

Según ha explicado el dirigente 'morado', Pablo Echenique, en Podemos esperan la llamada del PSOE para seguir negociando un gobierno de coalición en "términos normales", sin más vetos a dirigentes de Podemos como Irene Montero.

En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, no ha desvelado cuál será el signo del voto a Sánchez este martes, aunque ha dicho que "evidentemente Podemos no va a votar a favor de la investidura".

El dirigente de Podemos ha recalcado que el partido 'morado' no da por rotas las negociaciones, aunque ha lamentado que no ha recibido ninguna llamada del PSOE. Sobre si él, como persona al frente del comité negociador, llamaría a la vicepresidenta, Carmen Calvo, ha admitido que "no se le caen los anillos", pero entiende que le toca al PSOE concitar los acuerdos para la investidura de Sánchez.

"No es función de la cuarta fuerza que se consiga la mayoría", ha explicado Echenique. "Ojalá me llame lo antes posible y contacten con nosotros", ha asegurado.

A su juicio, el adjetivo "decorativo", empleado por Pablo Iglesias en el debate de este lunes, se queda corto para describir la oferta del PSOE para compartir un gobierno, si bien no ha querido dar más detalles sobre qué carteras se propusieron para la formación 'morada', ni que nombres se barajan.

