Primeras voces en el PP califican abiertamente la situación de Cifuentes como "insostenible"

La situación de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se tambalea cada vez más. Tanto es así que si este sábado Cifuentes era ovacionada por los suyos en la Convención Nacional del PP, que cerraba filas en torno a ella, días después ya aparecen las primeras voces de populares críticos que creen que la situación es insostenible.

Quien ha reflejado este parecer más recientemente ha sido Fernando Rey, Consejero de Educación en Castilla y León (CCAA en la que gobierna el PP). Considera que el caso "pinta mal" para la presidenta madrileña y lamenta el daño "terriblemente injusto" que se está causando al sistema universitario español en su conjunto. "Me da la impresión de que la posición política de la presidenta se está poniendo cada día más insostenible", insiste.

Aunque no es la única crítica que ha recibido Cifuentes desde Castilla y León. El presidente de la Comunidad, Juan Vicente Herrera, también ha hecho lo propio. "Yo aprecio a Cristina Cifuentes pero estamos todos obligados, ella también, a aclarar la situación", ha declarado este sábado, "vamos a confiar en que la justicia aclare la situación".

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, ha sido otro de los dirigentes que ha desautorizado a Cifuentes. El número tres de los 'populares' declaraba este lunes que "el PP no quiere meter a nadie en la cárcel", al ser preguntado por la querella de la presidenta contra los periodistas de eldiario.es.

Son muchos los altos cargos del PP que por el momento mantienen las distancias con el caso. Como Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, que se limitaba a declarar este lunes que "sería decepcionante si no se hubiera dicho la verdad". O el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien cree al respecto que hay una pregunta que sólo se responde con un sí o un no y es si la presidenta de la Comunidad de Madrid tienen el título expedido por la Universidad Rey Juan Carlos: "Si la respuesta es no, no ha dicho la verdad".