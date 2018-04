Rebelo de Sousa llama a trabajar juntas por instituciones europeas fuertes "que frenen populismos y aventurerismos"

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha llamado este martes a españoles y portugueses a "luchar juntos" para defender sus intereses en Europa y también para conseguir unas instituciones "fuertes, cercanas a los ciudadanos, eficientes y prestigiosas, que frenen populismos, aventurerismos y tentaciones corrosivas del proyecto europeo".

En un discurso ante el encuentro empresarial hispano-portugués organizado por la CEOE con motivos de su visita de Estado a España, Rebelo de Sousa ha advertido de que "es muy importante que Europa no posponga decisiones y no se divida en lo esencial", que cree empleo y no pierda su dinámica social. Europa, ha dicho, no puede estar "en crisis o en compás de espera".

Para ello, ha subrayado que España y Portugal deben trabajar juntas, y también en varios asuntos muy concretos, como la negociación del próximo marco financiero plurianual europeo, para defender la Política Agrícola Común (PAC) y la política de cohesión y también en la profundización de la Unión Económica y Monetaria (UEM).

España y Portugal, ha resumido, quieren "un mundo más abierto y no proteccionista" y "una Europa más rica y fuerte" y con ese objetivo deben trabajar "sin complejos de superioridad o inferioridad recíprocos, sabiendo cada cual lo que vale y lo que puede valer la conjunción", evitando fricciones innecesarias y sacando provecho de las interconexiones de todo tipo entre ambos.

Además, ha apostado por la cooperación bilateral entre los dos países, y por la cooperación transfronteriza con las comunidades autónomas y ha hecho hincapié en la necesidad de unir la cooperación empresarial con la científica y tecnológica. A su modo de ver, los dos países no pueden desaprovechar el actual momento de crecimiento económico.

En la misma línea, el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, ha llamado a "evitar la complacencia" por la recuperación económica y ha subrayado que "el buen entorno económico actual de ambos países debe actuar como incentivo y acicate para seguir avanzando y profundizando en las reformas".

LA RECUPERACIÓN ES POSIBLE CON LAS POLÍTICAS ADECUADAS

Eso sí, ha defendido que España y Portugal demuestran que "tras una dura recesión es posible una recuperación sostenida si se aplican las políticas adecuadas".

Además, ha subrayado el empeño de ambos para impulsar la integración de los mercados, empezando por las infraestructuras de transporte, gas y electricidad, y también en investigación, desarrollo y ciencia y tecnología.

En el ámbito europeo, ha destacado que ambos países tienen como prioridad completar la unión bancaria y ha confiado en que en el Consejo Europeo de junio los jefes de Estado y de Gobierno puedan tener sobre la mesa un paquete de prioridades, entre ellas dicha unión bancaria y un aspectos nuevos como una posible capacidad de estabilización para la zona euro, aunque su aplicación se produzca más adelante.

El encuentro, al que han asistido más de 300 empresarios, ha contado con participación de las patronales de los dos países, representadas por el vicepresidente de CEOE y presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, y por el presidente de la portuguesa CIP, Antonio Saraiva.