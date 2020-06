Sánchez avala a Marlaska por destapar la "policía patriótica" del PP: "Con este Gobierno no ha habido una intrusión"

Pedro Sánchez ha avalado la actuación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en plena polémica por la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos por su negativa a informar de la situación de la investigación de la Guardia Civil en el marco de la causa abierta en un juzgado de Madrid por la actuación del Gobierno frente a la COVID-19 y, en concreto, la autorización del 8M. El presidente ha negado ninguna "intrusión" en la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha afeado a Pablo Casado que cuestione la actuación del titular de Interior tras años de gestión del PP en la que se gestó la "mal llamada policía patriótica".

"Con este Gobierno no ha habido ni habrá nunca una intromisión en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Con este Gobierno no se va a producir nunca una mal llamada policía patriótica", ha sentenciado Sánchez en el turno de réplica del debate de la sexta prórroga del estado de alarma: "Lo que ocurre es que el ministro del Interior que está destapando toda esa mal llamada policía patriótica es el ministro Marlaska y por eso le atacan".

Sánchez ha avalado que se hayan producido cambios en la cúpula de la Guardia Civil por "criterios de confianza" y ha recordado que también los llevó a cabo el exministro Jorge Fernández Díaz sin que Casado dijera nada. Fue durante su mandato, como le ha recordado el presidente, cuando dentro de la Policía se estableció una "policía patriótica" que investigaba a "adversarios" políticos.

"No somos iguales, señor Casado, señor Abascal. Afortunadamente no solo para nosotros sino también para la democracia", ha proseguido Sánchez, que se ha referido por igual a los líderes de PP y Vox -"tanto monta monta tanto", ha ironizado-. "Les puedo garantizar a los españoles que mientras gobiernen el PSOE y Unidas Podemos, con este Gobierno no se va a producir nunca una mal llamada policía patriótica", ha sentenciado.

Previamente Casado y Abascal habían cargado contra Sánchez por ese relevo llevado a cabo por la negativa de Pérez de los Cobos a trasladar información sobre investigaciones llevadas a cabo por la Comandancia de Madrid.

"¿Nos puede explicar por qué ha purgado usted a un coronel intachable por negarse a cometer una ilegalidad, filtrando un informe en el que se investiga la posible responsabilidad penal de su gobierno en el 8 de marzo? ¿Sabe que eso puede constituir un delito de inducción a la revelación de secretos, otro de obstrucción a la Justicia, y otro de prevaricación?", le había preguntado el líder del PP.

Casado también ha reprochado al Gobierno que permitiera la celebración del 8M aprovechando unas palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en una conversación privada con una periodista antes de una entrevista en la que admitía que la bajada de afluencia en la manifestación se debió al temor al coronavirus. "Anteayer descubrimos la enésima prueba de su engaño masivo: la señora Montero reconocía en un vídeo que el 8 de marzo ya había un grave riesgo de contagio y que por entonces otros países ya estaban tomando medidas “súperdrásticas” -ha expresado-. Ella se protegió no dando la mano, pero decenas de miles de mujeres no tenían esa información", ha sido la deducción del jefe de la oposición, que se ha mostrado convencido de que la ministra y la vicepresidenta Carmen Calvo "estarán encantadas de acudir al Juzgado a aportar lo que sepan".

También Abascal ha acusado al Gobierno de las muertes por la pandemia y, en concreto, por la celebración del 8M. "Ocultaron información y se atreven a gritar "viva el 8 de marzo", que es como gritar viva la enfermedad y viva la muerte", ha espetado en referencia a la defensa que había hecho el presidente de la movilización del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

"El 8M es la nueva conspiración para la derecha y la ultraderecha", ha replicado Sánchez, que ha recordado que esa celebración se produjo en todo el mundo ese día. Así, ha explicado que cientos de miles de personas se manifestaron en Berlín: "¿De quién fue la culpa? ¿De Merkel o del señor Simón?". Y ha puesto como ejemplo otras movilizaciones en Nueva York, Chile o Paris. "¿Es culpa de Trump o del señor Marlaska? ¿Fue culpa de Piñera o del delegado del Gobierno? ¿Culpa de Macron o del Gobierno de España?", se ha preguntado en cada uno de los casos.

"Nadie sabía lo que se venía encima", ha defendido el presidente en contra de quienes acusan al Ejecutivo de haber ocultado información para no cancelar el evento, que no solo se celebró en Madrid sino en las principales capitales españolas. Sánchez ha acusado a Casado y Abascal de utilizar "de mala fe el virus para hacer política". "No usen el Covid como excusa porque a ustedes nunca les gustó la igualdad de género", ha terminado Sánchez, que ha lamentado la "fijación" con el 8M.

"El señor Casado está desnudo. No ganará nada utilizando este dolor. No se sume al señor Abascal; hace pequeño a su partido y hace grande a la ultraderecha", ha advertido al líder del PP.