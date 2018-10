Moncloa responde a Torra: "El Gobierno no acepta ultimátums y mantiene su determinación por el diálogo"

"El Gobierno no acepta ultimátums y mantiene su determinación de seguir por la vía del diálogo". Así ha respondido la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, a la declaración de Quim Torra en el Parlament, donde ha amenazado a Pedro Sánchez con retirarle el apoyo en el Congreso si en el plazo de un mes no pone en marcha una negociación sobre la autodeterminación.

Un referéndum sobre la independencia es una línea roja para los socialistas, que confían en que la vía de la negociación se imponga. "El señor Torra sabe cuál es la posición del Gobierno sobre esta cuestión. Así se lo trasladó el presidente en su reunión en la Moncloa", ha recordado Celaá sobre la reunión entre Pedro Sánchez y el presidente catalán el pasado 9 de julio. No obstante, ha evitado estimar una fecha para un nuevo encuentro -que prometieron en aquella ocasión-: "No parece el momento más adecuado".

El Gobierno, que ha criticado el "error" y la "irresponsabilidad" de Torra por "alentar" a los CDR en el aniversario del 1-O, ha instado al presidente catalán a "gobernar, no gesticular, no volver a caminos que conducen a la frustración".

Sobre la posibilidad de que esta amenaza conduzca a elecciones, la portavoz del Gobierno ha evitado mojarse: "El Gobierno va a seguir determinado en su acción de gobierno, que es en definitiva continuar con todos los recursos abiertos para que el diálogo prospere y superar el conflicto en Catalunya".

Celaá considera que buena parte del discurso de Torra responde a un ánimo del independentismo que aboga por la ruptura, como se vio en la manifestación de este lunes, pero confía en que se mantenga el diálogo iniciado con la Generalitat: "Sabemos que por un lado va la retórica cargada de emoción y, por otra, van los hechos que están dando sus frutos". "Hay muchas personas en Catalunya y no solo las no independentistas que quieren encontrar una salida al laberinto y en eso está el Gobierno de España", ha agregado.

Sin embargo, en Moncloa también son conscientes de que la dependen de los independentistas para sacar adelante los Presupuestos Generales para 2019, que es el punto de inflexión de Sánchez para seguir adelante con la legislatura.

El presidente lanzó un órdago a los independentistas desde Nueva York, que ya había adelantado en una entrevista en El Objetivo (La Sexta): "Si se prioriza el conflicto en lugar de la cooperación, la legislatura en España ha terminado y habrá elecciones", admitió.

"No parece que esté inclinándose a la cooperación hoy", ha reconocido la portavoz del Gobierno, que ha aprovechado su comparecencia en Moncloa para reclamar el apoyo a PP y Ciudadanos ante una cuestión de Estado, como es el conflicto en Catalunya.

El Ejecutivo descarta intervenir de nuevo Catalunya: "No va a aplicar el 155 mientras no haya razones evidentes", ha expresado Celaá. Para el Ejecutivo, la Generalitat no se ha saltado la legalidad. "Entre el salto al vacío y el 155 perpetuo está ese camino de la convivencia", ha apostillado.