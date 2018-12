Torrent avisa a Cs que sus "amenazas" no le harán retroceder ni un milímetro

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha acusado hoy a Ciudadanos de "querer ganar en los tribunales lo que no gana" en la cámara catalana y ha advertido de que sus "amenazas" no le harán "retroceder ni un milímetro en la defensa de los derechos y las libertades".

Desde Twitter, Torrent ha replicado así al anuncio de que Ciudadanos presentará hoy una querella criminal contra él, al considerar que no ha acatado la suspensión de los diputados independentistas procesados por el Tribunal Supremo, que ayer ratificó el Tribunal Constitucional.

"Quieren ganar en los tribunales lo que no ganan en el Parlament. Sus amenazas no nos harán retroceder ni un milímetro en la defensa de los derechos y las libertades. En política la solución pasa por las urnas, no por los juzgados", ha remarcado.