Unidas Podemos pide al PSOE un movimiento ya: "se está acabando el tiempo"

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha pedido este martes al PSOE un movimiento rápido que favorezca las negociaciones porque, ha dicho, solo quedan 48 horas para pactar un Gobierno de coalición: "se está acabando el tiempo", ha advertido.

Ione Belarra ha hecho estas declaraciones a los periodistas en el Congreso al terminar la segunda jornada del debate de investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, en el que Unidas Podemos ha decidido a última hora abstenerse para favorecer la negociación.

"Hemos hecho muchas renuncias, no hace falta recordar el paso al lado que dio Pablo Iglesias", ha recordado la portavoz adjunta, que ha reprochado a los socialistas que no se hayan movido nada para facilitar un acuerdo.

"Hemos encontrado a un PSOE que nos ha dicho no, no y no", se ha quejado Ione Belarra.

Sin revelar la última oferta que les hizo el PSOE, Ione Belarra ha asegurado que ésta no incluía la cesión de ninguno de los departamentos que existen ahora, ni tampoco -ha revelado- competencias en materia de transición ecológica.

En esa misma línea se han pronunciado los diputados de Unidas Podemos Juantxo López de Uralde y Yolanda Díaz, que han remarcado que la coalición hará todo lo posible porque la negociación siga y por favorecer un gobierno de progreso.