Unidas Podemos responde a Sánchez: "La desconfianza se genera cuando nos da bofetadas a diestra y siniestra"

Unidas Podemos se ha mostrado este jueves muy molesta por las palabras pronunciadas ayer por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, cuando habló de la "desconfianza recíproca" existente, según él, entre él y Pablo Iglesias y su partido.

"Me da tristeza escuchar lo escuchado por parte del señor Sánchez, de quien ha intentado negociar vetando a Iglesias y que una vez éste se echó a un lado no tuvo la generosidad suficiente", ha considerado Yolanda Díaz, diputada del grupo confederal, en una entrevista en La Sexta. "Quizá la desconfianza se genera cuando nos da bofetadas a diestra y siniestra, cuando no quiere negociar nada", ha lamentado.

A su juicio, "pedir confianza al PP eso sí que genera desconfianza. Este país no se merece esto". Cada vez que Sánchez comparece, ha añadido Díaz, "la lía". "Llevamos desde el 28A insistiendo en que la gente quiere un Gobierno de coalición, en que abordemos la precariedad y políticas públicas. Y ellos [el PSOE] están más encerrados en el partidismo, en mejorar su resultado que en atender lo que han dicho las urnas", ha añadido.

"La sociedad española no tiene miedos", ha insistido, haciendo referencia a la formación de un Ejecutivo de coalición. Unidas Podemos reivindica por ello "un Gobierno a la europea, sin miedos, que respete qué es la democracia".

"Empiezo a pensar que sí quieren un adelanto electoral. Solo con Unidas Podemos se puede formar gobierno. No entiendo cuál es la razón por la que Sánchez se resiste a escuchar lo que han dicho las urnas", ha concluido.