Unidos Podemos busca cómo dar continuidad al éxito del 8M

La Huelga Feminista del 8 de marzo ha sido un éxito. Las manifestaciones que este jueves recorrieron las calles de Madrid, Barcelona, Bilbao y del resto de ciudades españolas desbordaron todas las previsiones. Los paros, tanto los de dos horas como el general, tuvieron un gran seguimiento. El movimiento feminista se ha apuntado un tanto de movilización, pero también ha logrado que su mensaje irrumpa en la cotidianidad ciudadana y ha instalado en primera línea conceptos hasta ahora tan escondidos como el de los "cuidados".

La repercusión del 8M, del movimiento feminista en general y de cómo darle continuidad, y el resurgir de la movilización ciudadana será el objeto de la próxima reunión de Rumbo 2020, el espacio de debate no orgánico creado por Podemos en 2017 al que acuden con regularidad representantes del resto de fuerzas políticas que se integran en el grupo de Unidos Podemos-En Comú-En Marea.

Aspecto de la manifestación por el 8M en Barcelona a su paso por Diagonal con Paseo de Gracia / Pau Rodríguez

La cita será la semana que viene, según han confirmado fuentes de la dirección de Podemos a eldiario.es. Desde Unidos Podemos y el resto de fuerzas del grupo confederal se viene trabajando desde hace semanas en la posibilidad de que el movimiento feminista triunfara este 8M. Los dirigentes han optado por darle un poco de aire y convocar tras el fin de semana en una fecha por fijar.

A la cita acudirán los miembros permanentes de Rumbo 2020, una suerte de gobierno en la sombra que Pablo Iglesias anunció tras ganar la II Asamblea Ciudadana de Podemos y mantener la Secretaría General. El número de integrantes ha ido creciendo y, salvo en las primeras reuniones, hace meses que dejó de ser un espacio netamente de Podemos para tener de forma fija a representantes de IU, como Alberto Garzón o José Luis Centella; de En Comú, como Xavier Domènech; o de En Marea, como Yolanda Díaz.

En esta ocasión el espacio contará con presencia de las mujeres que ejercen Portavocías del grupo confederal, así como con la secretaria de Igualdad, Feminismos interseccional y LGTBI de Podemos, Sofía Castañón, y la jurista especializada en violencia machista María Naredo, que acudirá como invitada. La apertura de la cita correrá a cargo de Castañón.

"El objetivo de esta nueva reunión es valorar los efectos de la Huelga del 8M y debatir acerca del papel que ha de jugar el feminismo en el modelo de país de Unidos Podemos", explican fuentes de la dirección de Podemos a eldiario.es.

También están convocadas a la reunión la dirigente y responsable de Comunicación de IU, Clara Alonso, y la diputada de En Comú Mar García Puig.

El pasado mes de noviembre, en una entrevista con eldiario.es, la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso ya señaló que el movimiento feminista iba a volver a la vanguardia de las luchas sociales. "Todavía tenemos mucho que pelear. Creo que este siglo será en de la revolución de las mujeres. Ya no estamos dispuestas a seguir aguantando que no se nos nombre, que no formamos parte de la historia oficial o de la toma de decisiones. Coincide con un momento de crisis en España y de crisis del modelo de convivencia hegemónico en el mundo entero que de alguna manera resume reivindicaciones que el movimiento feminista lleva mucho tiempo trabajando y que tiene que ver con cómo articulamos los cuidados en la sociedad, cómo garantizamos que las personas tenemos derecho de vivir bien con independencia de nuestro nivel de renta, del color de nuestra piel o del lugar en el que hemos nacido", apuntaba.

También el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, hacía mención a esto el pasado mes de enero: "La revolución de las mujeres ha logrado desafiar a la guerra de banderas con movilizaciones en la calle sin apoyo mediático. Eso habla de una sociedad muy progresista y que se identifica con otros valores".