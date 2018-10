Unidos Podemos defiende el acuerdo presupuestario con el Gobierno: "Va a mejorar la vida de millones de personas"

"Va a mejorar la vida de millones de personas". Así ha saludado la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, el acuerdo presupuestario alcanzado con el Gobierno esta madrugada. El documento, firmado esta misma mañana por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, recoge a lo largo de 50 páginas una batería de medidas que dejan "satisfechos" a los representantes del grupo confederal, según han expresado en una rueda de prensa este medio día.

"La España del 15M se abre paso, hasta que llegue el día en que podamos gobernar y se implante definitivamente", ha asegurado Belarra. La dirigente de Podemos ha asegurado que las medidas acordadas demuestran que "el cambio era posible". "Hemos cumplido lo que dijimos, no vamos a dejar pasar una oportunidad de mejorar las condiciones de vida de la gente", ha apuntado. La portavoz ha hechohincapié en la subida del SMI a 900 euros este mismo 2019: "Es un acuerdo arrancado por el grupo confederal".

Eso sí. Desde el grupo confederal sostienen que este es un acuerdo de mínimos y que no satisface plenamente la "hoja de ruta" del espacio político. Esta, ha dicho Belarra, "se implantará cuando seamos Gobierno".

Junto a Belarra han comparecido en el Congreso Pablo Echenique (Podemos), Carlos Sánchez Mato (IU), Lucía Martín (En Comú), Yolanda Díaz y Antón Gómez-Reino (En Marea) y Juan López de Uralde (Equo). Cada uno ha desgranado las principales medidas defendidas por sus respectivos espacios.

"El Gobierno se ha movido"

El acuerdo alcanzado esta madrugada no va más allá de las 50 páginas que recoge. "No nos han pedido entrar en el Gobierno", ha apuntado Echenique. El secretario de Organización de Podemos también ha explicado que el pacto no garantiza el apoyo de los 67 diputados del grupo confederal al PSOE en materias que vayan más allá de las recogidas en el documento.

"Entendemos que un acuerdo de legislatura implicaría un Gobierno compartido. Eso actualmente no se produce", ha explicado Belarra.

El documento firmado por Sánchez e Iglesias recoge las concreciones que los borradores remitidos el pasado fin de semana no incluían, según han explicado los portavoces. Aquella falta de "certezas" motivó una ofensiva mediática que arrancó el mismo lunes por la mañana, con advertencias claras lanzadas por los rostros más reconocibles de Podemos.

"El Gobierno se ha movido en los últimos días", ha apuntado Echenique, quien ha advertido: "Haremos un seguimiento exhaustivo de los cumplimientos".

"Acuerdo objetivamente bueno para Catalunya"

El acuerdo presupuestario necesita ahora del apoyo de otros grupos, especialmente de los partidos catalanes. Los diputados de PSOE y Unidos Podemos suman 151 votos y hacen falta, al menos, 175. ERC y PDeCAT tienen 17.

La portavoz de En Comú, Lucía Martín, se ha mostrado muy satisfecha por las medidas en materia de alquiler y dependencia que recoge el documento. Martín ha recordado que en Catalunya es donde más se ha incrementado el precio de la vivienda en los últimos años y donde más lista de espera hay para recibir las prestaciones reconocidas en función de la Ley de Dependencia.

"Es un acuerdo objetivamente bueno para Catalunya. No entenderíamos que los partidos catalanes que gobiernan en la Generalitat no le den apoyo", ha apuntado Martín, quien ha defendido un papel activo de su espacio político para sacar adelante los apoyos necesarios: "La negociación se va a abrir al resto de partidos y participaremos activamente para llegar a un acuerdo".

En este sentido, el diputado de ERC Gabriel Rufián ha publicado un tuit favorable al acuerdo.

Esto es una buena noticia se tenga la bandera que se tenga en el balcón. https://t.co/zS3vs5GKhi — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 11 de octubre de 2018

IU: "La gente tenía prisa por estas mejoras"

El representante de IU, el concejal madrileño Carlos Sánchez Mato, también ha saludado de forma positiva el acuerdo. "Es el primer paso para que cambien las políticas públicas" de España, ha apuntado.

El dirigente ha asegurado que "la moción de censura no era solo por que se aborrece a la derecha corrupta", sino porque había que cambiar esas políticas", ha explicado. "La gente tenía prisa por esas mejoras", ha zanjado.

En su opinión, "el PSOE entiende que determinadas cosas no pueden ser de otra forma porque la gente las ha hecho suyas".

También desde IU, la diputada de En Marea Yolanda Díaz ha apuntado: "El cambio avanza paso a paso. Es un paso decidido, pero corto, para la agenda del cambio en nuestro país".