Urbanismo rechaza una investigación general a Monasterio: No vamos a ser la Stasi

El delegado de Desarrollo Urbano de la capital, Mariano Fuentes (Cs) se ha negado este miércoles a realizar una investigación de todas las actuaciones urbanísticas de la presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio y le ha dicho a la oposición que no será la "Stasi" haciendo una causa general.

En una comparecencia a petición del PSOE en comisión municipal, el edil de Ciudadanos ha defendido que la Corporación ha "cumplido escrupulosamente el procedimiento administrativo" respecto a la vivienda de Monasterio y del portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, que no cuenta con licencia de primera ocupación.

"No les voy a aceptar que me digan de forma velada ni a la cara que estoy incumpliendo", le ha dicho Fuentes a la concejal del PSOE Mercedes González, que ha preguntado al delegado por qué la vivienda no se precintó en octubre como ordenó un juez.

Fuentes ha explicado que para desalojar a una familia con menores deben contar con autorización judicial y que se está tramitando un nueva licencia que se debe resolver.

Preguntado obre otras operaciones cuestionadas como la conversión de edificios industriales en viviendas sin tramitar cambios de uso o incluso sin licencia de obras ha explicado que en algunos casos hay expedientes abiertos en las Juntas de Distrito que deben resolverse.

"Si lo que pretende es que nos convirtamos en la Stasi no lo van a conseguir, o que se emprendan inspecciones de oficio por quién sean, cómo se llamen o porque se dediquen a la política no lo van a conseguir", ha subrayado Fuentes, negando que vaya a "iniciar una causa general contra ningún ciudadano".

Y ha pedido que trasladen sus sospechas a los tribunales, que sí puede investigar.

Mercedes González ha exigido que se haga cumplir la disciplina urbanística y que se sancione a los dirigentes de Vox y ha defendido que si un juez sentenció que su vivienda debía ser clausurada "no hacerlo supondría prevaricación", además de afear que seis años después de que el Consistorio conozca la situación exista únicamente "intercambio epistolar" pero no sanciones.

El PSOE ha censurado además la transformación de locales en loft y ha destacado que algunas de ellas fueron precintadas e incluso se requirió la demolición de elementos como los altillos, además de sostener que Monasterio y Espinosa de Los Monteros se aprovecharon en la crisis financiera para hacer viviendas en suelo industrial y enriquecerse.

Desde Más Madrid, José Manuel Calvo ha hablado de "triple fraude" porque Monasterio no estaba colegiada como arquitecta y presuntamente habría dirigido obras sin la cualificación suficiente, lo que supone poner en riesgo al personal e incluso responsabilidades penales ya prescritas según el edil.

Por eso, Más Madrid ha pedido al Gobierno bipartito de PP y Cs que no actúe "con complacencia" y no se dejen influir ante este caso al ser Vox su socio de investidura y Monasterio presidenta del partido en Madrid.

Vox se han defendido cargando contra los socialistas. La concejal Arantza Cabello ha asegurado que lo deben "estar pasando bastante mal con la sentencia de los ERES".

Además, ha asegurado que los dirigentes de Vox tienen derecho a discrepar con la administración y ha cargado contra El País frente al que se ha querellado Monasterio, además de aludir a las propiedades del portavoz del PSOE en el Consistorio, Pepu Hernández, al que ha acusado de construir una vivienda ilegal.