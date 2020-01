Los Verdes/ALE se resisten a aceptar que Puigdemont y Comín entren en su grupo de la Eurocámara

Según han informado fuentes parlamentarias a Europa Press, este comité ha mantenido una "buena discusión" en la que se escucharon "todos los argumentos válidos", pero todavía son necesarias más conversaciones que tendrán lugar "pronto".

La incógnita, por tanto, es si el grupo de conciliación se volverá a reunir para intentar de nuevo encontrar una solución o se convocará directamente un voto en el que participarían todos los eurodiputados del grupo parlamentario.

No obstante, fuentes republicanas aseguraban antes de que tuviera lugar la reunión de esta mañana que si no se tomaba este miércoles la decisión definitiva no habría un nuevo encuentro del comité de conciliación y se convocaría el voto.