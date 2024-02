Ábalos reitera que no está imputado y se pregunta por qué tendría que dejar el acta como diputado

El exministro de Transportes y diputado socialista José Luis Ábalos se ha reafirmado en su defensa ante la crisis sobre la trama de las mascarillas y ha reiterado que no está imputado, preguntándose por qué debería dejar su escaño en el Congreso. Aunque sí ha admitido que si el 'caso Koldo' que involucra al que fuera su asesor hubiera estallado cuando era miembro del Gobierno, sí hubiera dimitido.

“Yo soy diputado ahora, no soy ministro. Si esto se hubiera producido yo siendo ministro, es evidente que tendría que haber dimitido. Y en el momento, más allá de tener responsabilidades”, ha explicado Ábalos en una entrevista en La Sexta, en la que ha incidido que sin embargo ahora no es miembro del Ejecutivo y que en el ámbito de sus funciones como diputado no tiene “ninguna responsabilidad”. “Ministro y diputado no es la misma responsabilidad. Ahora se me está planteando que me quede inhabilitado políticamente por confiar en personas que me decepcionaron y que incluso me inhabilita de por vida porque quedo estigmatizado”, ha señalado.

Además, el exministro de Transportes ha afirmado que el fiscal confirmó que “el procedimiento de contratación fueron correctos”. “Hace pocos meses, el Tribunal de Cuentas Fiscalizó positivamente todas las contrataciones por material sanitario por el Covid”, ha asegurado, “los precios que se pagaron fueron correctos y muy por debajo de lo que pagaron la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid”.

Ábalos ha insistido en que no está “imputado ni investigado”. “Si hubiera algún indicio, ahí estaría”, ha destacado, criticando que “suena más el nombre de Ábalos que el de los responsables”.

Ha recordado que no está “acusado por nada” y que no está implicado en ninguna trama de corrupción, que en todo caso se le puede reprochar su “capacidad política para seleccionar al personal” y el haber confiado en personas que le decepcionaron. “Si eso me inhabilita políticamente, es más, posiblemente me inhabilita de por vida para todo ya (...) me parece tremendo”, ha proseguido.

A pesar de su intención de mantenerse en el cargo, sí que ha abierto la puerta a renunciar al escaño si tiene que hacer “una actuación positiva” para dar “ejemplo”.

Sánchez defiende atajar la corrupción

La entrevista de Ábalos en LaSexta ha tenido lugar horas después de que el presidente del Gobierno y líder de su partido, Pedro Sánchez, se mostrase “implacable” contra la corrupción, “venga de donde venga y caiga quien caiga”. “Frente a quienes amparaban la corrupción, hoy hay colaboración absoluta con la Justicia para llegar hasta el final. Quien la hace la paga, así va a seguir”, ha señalado Sánchez en la inauguración, en la sede de la calle de Ferraz, del Consejo de la Internacional Socialista.

El 'caso Koldo' ha estallado esta semana después de conocerse que la Audiencia Nacional investiga una presunta trama de cobro de comisiones ilegales en contratos de compra de material sanitario en los primeros meses de la pandemia que habría perjudicado a varias administraciones. Se investigan delitos de organización criminal, blanqueo, cohecho y tráfico de influencias. Las intervenciones telefónicas, el rastreo del dinero y los seguimientos y escuchas de los encuentros de los implicados en la marisquería ‘La Chalana’ de Madrid han sido claves para destapar unos hechos que se han estado investigando durante casi dos años, como explica Elena Herrera en estas claves sobre el caso.

Los investigadores otorgan un papel principal a Koldo García, asesor por entonces del ministro Ábalos y que habría recibido comisiones por ejercer como conseguidor. Fue él, sostienen, quien facilitó la información sobre las adjudicaciones de material sanitario que se iban a realizar y quien tenía la “relación directa” con los funcionarios que adjudicaron algunos de los contratos.