Adriana Lastra dimite como vicesecretaria general del PSOE. La número dos de Pedro Sánchez en el partido atribuye la decisión a su situación personal debido a un embarazo de riesgo. “En los últimos meses se han producido cambios importantes en mi vida personal que me exigen tranquilidad y reposo y que, en las dos últimas semanas, me han obligado a tomar una baja laboral que se va a prolongar aún un tiempo”, señala la dirigente asturiana en un comunicado: “Por todo ello, y ante la dificultad de compaginar las exigencias de reposo y cuidados, imprescindibles en mi situación actual, con la intensidad que exige la dirección del partido, he presentado mi dimisión como Vicesecretaría General del Partido Socialista Obrero Español”.

La dimisión, que ha adelantado la Cadena SER, se la comunicó al presidente del Gobierno hace unos días. “Quiero agradecer su confianza todos estos años recorridos en un camino que muchos creyeron imposible y que hemos hecho realidad paso a paso”, señala en el comunicado Lastra, que ha sido uno de los puntales de Sánchez desde su anterior mandato al frente del PSOE y una de las personas que le animó a volver a pelear por la secretaría general tras su dimisión el 1 de octubre de 2016. Tras las primarias, Sánchez confió a Lastra la vicesecretaría general del partido. No obstante, con los cambios que acometió el pasado verano, se quedó sin la portavocía parlamentaria.

Desde entonces, la pugna en la cúpula socialista ha sido constante y la tensión con el secretario de Organización, Santos Cerdán, se incrementó por el control orgánico del partido. En las filas socialistas esperaban un movimiento de Sánchez que pusiera fin a las guerras internas desatadas en Ferraz. El presidente del Gobierno era consciente de la situación y ha habido varios intentos por reconducir la situación entre los equipos. El poder de Lastra se vio, además, diluido con el aterrizaje en Moncloa de Óscar López y Antonio Hernando, ambos con 'pedigree' socialista tras casi tres años en los que Iván Redondo había sido director de gabinete. La oposición al consultor había sido unánime en el partido. La renuncia de Lastra reduce aún más el núcleo duro que rodea al presidente.

Querida @Adrilastra, eres una socialista ejemplar. Gracias a tu compromiso y entrega durante todos estos años el cambio en el @PSOE y en España fue posible.



Seguiremos trabajando juntos. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 18 de julio de 2022

En el comunicado de despedida, Lastra muestra su agradecimiento a los miembros de la Ejecutiva y a los trabajadores de Ferraz. “Es difícil encontrar personas con tanta dedicación y tanta competencia. Son un orgullo para este partido que, con ellos, siempre estará en buenas manos”, señala. “Mi agradecimiento de todo corazón, siempre, a todos los afiliados y militantes socialistas. Si algo he sido, soy y seré es militante de este partido. Ha sido un privilegio ser vuestra Vicesecretaria General y lo es representar a nuestro partido en el Parlamento”, agrega Lastra, que mantendrá su escaño en el Congreso.