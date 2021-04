Almeida reitera que cartel de Vox sobre menores extranjeros es "profundamente desafortunado aunque no sea delito"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reiterado este viernes que el cartel de Vox sobre menores extranjeros que colocó en la estación de Cercanías de Sol es "profundamente desafortunado aunque no sea delito".

Así se ha expresado el también portavoz nacional del PP desde el parking disuasorio de Fuente de la Mora después de que el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid haya archivado la causa en la que investigaba a Vox por un delito de odio en relación al cartel electoral en el que compara la pensión de jubilación que recibe un mayor con el gasto mensual dedicado a un menor extranjero no acompañado.

"Poco más que decir, no hay delito", ha apuntado el regidor al ser requerido por una valoración, donde ha apuntado que "los términos de comparación no son válidos" y se cae en "demagogia". "Que no sea delito según el juez no quiere decir que para mí sea profundamente desafortunado y no refleje la realidad de lo que sucede en Madrid", ha lanzado.

La juez que instruye la causa esgrime que los hechos denunciados constituyen "el desarrollo, la forma de expresión en campaña electoral de la política de inmigración de Vox, así como también la política sobre el delito de usurpación y otras cuestiones".