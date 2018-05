El PP consigue que el almirante Cervera tenga unos jardines en Madrid tras perder una calle en Barcelona

El pleno de la Junta de distrito de Chamberí ha aprobado esta tarde la propuesta del grupo popular para que los jardines de la Plaza de Conde Valle-Suchil, ahora sin nombre, pasen a denominarse Jardines del almirante Cervera.

La iniciativa de los populares ha contado también con los votos a favor del PSOE y Cs mientras que los miembros de Ahora Madrid se ha pronunciado en contra. Precisamente el nombre de este almirante fue reemplazado en una calle de Barcelona por el del actor ya fallecido Pepe Rubianes.

El edil del PP en el Ayuntamiento de Madrid Pedro Corral ha asegurado que el almirante Pascual Cervera fue un "insigne marino" y destacó también por su defensa de la Primera República española contra el movimiento cantonalista.

Además, ha recordado que a su mando estuvo la escuadra española en el combate de Santiago de Cuba contra la armada norteamericana, del que se cumplen 120 años el próximo 3 de julio, donde se ganó pese a la derrota la admiración incluso de sus enemigos.

"No hay mal que por bien no venga, y el pretendido agravio a su figura en alguna ciudad de España ha dado paso al rescate de un personaje injustamente olvidado en Madrid, que es lo que importa", ha afirmado el edil para destacar los valores y la actitud vital de Cervera, válidos en "cualquier época y en cualquier circunstancia".

De 'Almirall Cervera' a 'Pepe Rubianes' en Barcelona

La calle Almirall Cervera pasó a llevar el nombre del célebre humorista y actor galaico-catalán Pepe Rubianes el pasado abril. En la inauguración de la calle, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, lo llamó "facha" Fuentes municipales precisaron que el calificativo había que contextualizarlo en un acto en el que abundó el tono humorístico -Rubianes solía disparar con el término 'facha' en sus monólogos-, y recordaron que la decisión de llamar Almirante Cervera a esa calle la decidió el primer alcalde franquista de la ciudad, Miquel Mateu, en 1942.

Sin embargo, la explicación no satisfizo a la familia, que tachó a la alcaldesa de "inculta", y tampoco convenció a los historiadores por el uso "inadecuado" del término. "Aplicar el adjetivo 'fascista' a una persona que no es coetánea del movimiento hace que este pierda la precisión necesaria para la historia", sostiene Alberto Pellegrini, profesor de la UB especializado en el fascismo. "Era militar, pudo ser conservador, pero no es una figura que se pueda equiparar al fascismo ni tiene nada que ver con Franco", añade el historiador de la marina Javier Moreno.