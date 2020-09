Arrimadas afirma que los Presupuestos se acabarán aprobando y que el objetivo de Ciudadanos es dejar a ERC fuera

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este jueves que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) sí quiere negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 con el Gobierno y que éstos se acabarán aprobando. Ante ese escenario, apuesta por que sea Cs quien acuerde las cuentas públicas con Pedro Sánchez para alejar al Ejecutivo de un pacto con los independentistas.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Arrimadas ha reafirmado la voluntad de su partido de negociar los Presupuestos con el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos pese a las palabras de Sánchez este miércoles en el Pleno del Congreso.

"Todos sabemos cómo es Pedro Sánchez, y si fuera por cómo me llevo con Sánchez, no haría muchas cosas. Pero lo importante es España", ha subrayado, recordando que España va a recibir 140.000 millones de euros de la Unión Europea para afrontar la crisis del coronavirus y "para poder ejecutar correctamente" esos fondos "es necesario que haya unos Presupuestos".

El presidente dijo en el Congreso que Ciudadanos "no ha salido de la foto de Colón" que protagonizó con el PP y Vox y animó a Esquerra a negociar unos PGE "progresistas", después de que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, le instara a elegir con quién quiere aprobarlos, si con su partido o con Cs.

SÁNCHEZ DEBERÁ ELEGIR CON QUIÉN PACTA

Precisamente, esto mismo es lo que sostiene Arrimadas, que Sánchez "va a tener que elegir" entre ambas formaciones. "Tiene que tener claro que no puede estar aprobando los Presupuestos con ERC y con Bildu y, a la vez, con Ciudadanos. Eso no se va a producir", ha sentenciado.

Además, ha señalado que gracias al ofrecimiento del partido naranja, el líder del PSOE "ya no va a poder decir nunca más" que pacta con el independentismo porque no tiene otra alternativa, de forma que si finalmente escoge ese camino, "va a ser porque él lo decida".

Lo que Arrimadas ve claro es que "el separatismo está deseando pactar" las cuentas públicas de 2021 y que, si Sánchez elige esa opción, saldrán adelante, pero a cambio sus socios exigirán cuestiones relacionadas con la autodeterminación de Cataluña y "privilegios para los presos" del 'procés'.

Asimismo, cree que unos Presupuestos acordados con ERC y con EH Bildu serían más próximos a las políticas de Podemos y "más radicalizados en lo económico". Lo que quiere Ciudadanos, según ha explicado, es evitar este escenario pactando con el Gobierno unos PGE "más moderados, más sensatos" y que recojan reformas para España.

"ME DA IGUAL" SI HAY BENEFICIO ELECTORAL O NO

Por eso, ha afirmado que, en esta situación "excepcional" para el país, su partido se focalizará en ese objetivo. "Yo no puedo dormir tranquila si, en un momento como este, me quedo en un rincón diciendo que este Gobierno es muy malo, sin hacer nada más", ha manifestado.

Según ha indicado, los ciudadanos pueden ver "hay alguien que deja de pensar en su partido" al tomar decisiones. "Sin saber si esto me va a beneficiar electoralmente o no, porque me da igual, pero por lo menos estamos pensando en los españoles", ha comentado.

Arrimadas también ha rechazado entrar en "el barro político" y ha destacado que este miércoles, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Cs fue el único partido que preguntó por la organización del nuevo curso escolar. Mientras, otros hablaban "de la dictadura, de la memoria histórica o del 'trifachito'", ha criticado.