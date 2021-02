Arrimadas cuestiona la "ejemplaridad" de Illa por negarse a hacerse una PCR antes del debate electoral en TV3

Advierte de que el PSOE "quiere repetir en Cataluña el desgobierno de Moncloa" metiendo a En Comú Podem en el Govern

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha reprochado al candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, que se negase este martes por la noche a hacerse una prueba PCR antes de entrar al debate de TV3 para descartar una posible infección por coronavirus, un gesto que cree que pone en duda su "ejemplaridad".

En declaraciones a los medios de comunicación en Barcelona junto al eurodiputado de Cs Jordi Cañas, Arrimadas ha criticado que "el que era ministro hasta hace cuatro días se niegue a hacerse una prueba de Covid" como el resto de candidatos que participaron en el debate electoral de TV3 y se ha preguntado "qué tiene que ocultar".

En Cataluña "nos merecemos un presidente que no se piense que está por encima de los demás, y ayer el señor Illa se pensó que estaba encima de los demás", ha afirmado, acusando al candidato socialista de actuar con "irresponsabilidad" y falta de "ejemplaridad".

Tras señalar que los representantes de los distintos partidos estuvieron más de tres horas en el plató de televisión sin mascarilla, ha defendido la conveniencia del test diagnóstico y ha concluido que, al rechazarlo, Illa puso "en riesgo" la salud de los otros candidatos y de los trabajadores allí presentes, dando "un pésimo ejemplo a la ciudadanía" y dejando su imagen "por los suelos".

La explicación que ha dado el aspirante del PSC a la Generalitat es que no se hizo la prueba porque considera que, según los protocolos sanitarios, no tocaba hacerlo y porque "las pruebas PCR no se hacen por capricho".

SÁNCHEZ NO CONTRADICE A IGLESIAS

Por otro lado, Arrimadas ha indicado que le parece "increíble" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no haya salido a decir que no es cierto" que, como sostiene su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en España no hay "plena normalidad política y democrática" porque los líderes del proceso independentista de 2017 en Cataluña siguen en prisión o en el extranjero para no ser juzgados.

En relación con esto, la presidenta de Cs ha advertido de que "el PSOE quiere repetir en Cataluña el desgobierno de Moncloa" metiendo a En Comú Podem en el Govern de la Generalitat tras las elecciones del 14 de febrero. "Hay que cortar ese tridente de la ruina que es (Ada) Colau en Barcelona, los 'comunes' en la Generalitat y Pablo Iglesias en el Gobierno de España", ha defendido.

Arrimadas ha prevenido contra el "cambiazo" de un gobierno independentista por un tripartito del PSC, Esquerra y En Comú Podem y, en su lugar, ha apostado por un ejecutivo liderado por Ciudadanos que sea "sensato y moderado" y que "piense en las familias, los comerciantes y los autónomos".

"Ese es el compromiso de Cs, se va a dejar de mimar a los que dieron un golpe a la democracia" --los líderes del 'procés'-- "y se va a empezar a proteger a los que cada día pagan impuestos", ha asegurado.

En su opinión, hay que ir a votar el domingo para conseguir que en Cataluña se garantice una actividad económica "normal" y una "buena gestión" de la pandemia y que "no se despilfarre el dinero en el 'procés', sino que vaya a la sanidad y la educación".

FIN DE LOS CORTES EN LA MERIDIANA DE BARCELONA

Arrimadas ha hecho las declaraciones desde la avenida de la Meridiana de Barcelona, donde ha recordado que la formación naranja denunció ante la Junta Electoral y ante la Fiscalía los cortes "indiscriminados" que, según ha explicado, llevaban sufriendo desde hace más de 340 días los comerciantes, restauradores y vecinos en esta vía por las manifestaciones de independentistas a favor de los presos del 'procés'.

La líder de Cs ha celebrado que la Junta Electoral haya dado la razón a su partido y finalmente el despliegue policial haya acabado con los cortes, y ha prometido que si gobiernan la Generalitat, impedirán que esto vuelva a suceder y garantizarán el libre tránsito y la actividad comercial.