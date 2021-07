Arrimadas exige al Gobierno que asuma responsabilidades tras suspender un juzgado el pago de la ayuda a Plus Ultra

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que asuma responsabilidades por la ayuda pública que concedió a la aerolínea Plus Ultra, después de que un juzgado de Madrid haya ordenado este jueves que se suspenda el pago de 34 millones de euros para que antes la empresa acredite que realmente necesita este préstamo para pagar a sus proveedores.

"El rescate a Plus Ultra con 53 millones de dinero público no tenía ningún sentido y por eso lo denunciamos en Europa y en el Tribunal de Cuentas. Ahora, la Justicia ordena suspenderlo. El Gobierno Sánchez debe asumir responsabilidades por este escándalo", ha escrito en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Arrimadas ha recordado que el pasado 24 de marzo, en el Pleno del Congreso, pidió explicaciones al jefe del Ejecutivo para saber "qué hay detrás" de esta ayuda pública, pero él se negó a responder. "No pararemos hasta que se sepa toda la verdad y los responsables tengan que pagar por ello", ha advertido.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ha ordenado suspender el pago de 34 millones de euros para el rescate de la aerolínea cuyo desembolso estaba previsto para el próximo 28 de julio. Entiende que continuar con esta inyección de dinero implica un riesgo de "una entrega no justificada" que supondría "un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración a una situación anterior".

Este juzgado investiga la ayuda por importe de 53 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concedió a Plus Ultra para mantenerla a flote, y que Vox y PP, ambos personados en la causa, consideran irregular. Además, el Tribunal de Cuentas admitió a mediados de junio una denuncia de Cs por el mismo motivo e investigará el rescate.

UNA EMPRESA EN QUIEBRA CON ACCIONISTAS EN PARAÍSOS FISCALES

El vicesecretario general de la formación naranja y portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, se ha preguntado en Twitter "quién va a dimitir por los 53 millones a dedo" concedidos a una "compañía en quiebra con accionistas en paraísos fiscales", pues "la dimensión del escándalo" es "enorme".

Por su parte, el líder de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, que presentó una denuncia ante la Comisión Europea por considerar que la ayuda a Plus Ultra es ilegal, ha calificado de "muy buena noticia" la decisión de la jueza Collazos.

Según ha subrayado, la aerolínea no cumplía las condiciones para recibir el dinero porque "no es una empresa estratégica, no es viable y ya estaba en crisis antes de la pandemia" del cornavirus. A su juicio, el Gobierno "ha querido regalar 53 millones de euros de los contribuyentes a una trama de empresarios venezolanos relacionados con escándalos de corrupción".