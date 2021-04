Ayuso no ve a Ciudadanos un partido "cien por cien" fiable y pronostica que no sacarán "un solo escaño"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado este lunes que no ve a Ciudadanos como un partido "cien por cien" fiable y ha pronosticado que en las elecciones de mayo no sacarán "un solo escaño".

En una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press, la dirigente madrileña ha apuntado a que si esta formación fuera fiable "cien por cien", ella no hubiera convocado elecciones.

"No van a entrar en la Asamblea. No van a sacar un solo escaño. No hay ninguna encuesta que así lo diga. Por lo tanto, para qué vamos a hacer sangre", ha lanzado, aunque sí ha querido reconocer el trabajo que dirigentes de este partido (consejeros, viceconsejeros y directores generales) han realizado dentro de su Gobierno. Además, ha repetido que volverá a contar con "gente buena" de ellos en su equipo.

"Es un partido al que no le puedo prestar más atención porque ha sido el motivo específico (de la convocatoria de elecciones), un partido que estaba sobrerrepresentado pero en caída libre es el que nos ha llevado a esto", ha trasladado.