Los barones ante la guerra del PP: Feijóo se decanta por Ayuso mientras Moreno Bonilla y Mañueco guardan silencio

La guerra fratricida entre la dirección del Partido Popular de Pablo Casado y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la presunta corrupción del hermano de la dirigente madrileña forzará los principales barones del partido a posicionarse en las próximas semanas de uno u otro lado en un contexto de división interna sin precedentes recientes en la principal fuerza de la oposición.

Ayuso admite que su hermano cobró de la empresa a la que su Gobierno adjudicó un contrato a dedo de 1,5 millones

Por el momento el más claro ha sido el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que se ha decantado por Ayuso al criticar el supuesto encargo a una empresa de detectives por parte de Génova 13 para investigar al hermano de Ayuso, desvelado por El Confidencial y El Mundo, pese a que el secretario general del partido, Teodoro García Egea, negó en su rueda de prensa de este jueves que se produjera tal encargo y sostuvo que las pesquisas se hicieron por los cauces internos reglamentarios.

"No procede contratar a ningún investigador privado para espiar a un compañero y ver contratos que están en el portal de transparencia. Si se ha hecho, me parece inaudito e imperdonable perder el tiempo en esto", aseguró el dirigente gallego en la rueda de prensa posterior a la reunión de su Gobierno. "Tengo una cierta preocupación por la situación orgánica que está viviendo el PP en Madrid. Llueve sobre mojado y llevamos varios meses ante un asunto que debería estar resuelto por los cauces normales orgánicos del partido y no por informaciones muy sorprendentes", sostenía el presidente de la Xunta.

También sugirió que quien haya dado la orden del espionaje, "si es que se produjo", debería dar "una explicación" y enfrentar las "responsabilidades" correspondientes. A su juicio, los problemas entre la dirección nacional de su partido y el PP de Madrid "hay que resolverlos de forma inteligente y no, desde luego, provocando ningún incendio". Su petición es que reine la tranquilidad, que considera que "debe ser siempre una pauta de comportamiento, haya problemas o no".

Feijóo: "Espero que vuelva la calma"

"Tranquilidad, análisis objetivo e inteligencia creo que son materias necesarias para gestionar cualquier tipo de incidencia orgánica en el PP", insistió. "Si se ha contratado a alguien, me parece inaudito. Y, también, imperdonable que estemos perdiendo el tiempo en esto. No procede contratar a ningún investigador privado para investigar a ningún compañero", apuntó antes de la comparecencia de García Egea en la que negó esa contratación.

El presidente gallego insistía en que le resulta "inverosímil" que se haya contratado a un investigador para comprobar información que "está publicada en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid". "No encaja la información que se da. No la entiendo y no la comparto. En caso de que fuese así –que alguien ordenase espiar a Ayuso– habrá algún responsable. Si alguien mandó investigar a una compañera de partido, que además es presidenta de una comunidad autónoma, deberá explicar por qué y asumir su responsabilidad".

Feijóo, no obstante, no se pronunciaba sobre si alguien debería dimitir ya y pedía esperar a conocer los detalles que se den los próximos días: "Espero y deseo que vuelva la calma, el sentido común y un cierto criterio de estar a la altura de las circunstancias. España no merece un discusión como la que estamos viviendo en el día de hoy [por este jueves]".

El andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla trata de momento de esquivar la polémica que ha abierto en canal su partido. El estallido de la guerra interna llega en un momento de debilidad de su Ejecutivo de coalición con Ciudadanos por la pérdida del apoyo de Vox que aventura un adelanto electoral en la comunidad que, tras el fracaso de la estrategia de su partido en Castilla y León –donde el PP no logró la ansiada mayoría holgada para gobernar en solitario, dependiendo ahora de la extrema derecha– es previsible que se aplace lo máximo posible.

Llevo casi 30 años militando en @pp_cordoba y he tenido momentos buenos y malos, fáciles y difíciles… pero siempre he sabido que la clave es defender las siglas y el proyecto con lealtad sobre el interés particular y seguiré haciéndolo, como hacen @pablocasado_ y @JuanMa_Moreno — José Antonio Nieto (@ja_nietob) 17 de febrero de 2022

Durante la inauguración de un centro de salud en El Puerto de Santa María (Cádiz), Moreno Bonilla aseguró lo siguiente: "No me interesa ningún ruido que haya ni ninguna cosa que sea ajena a mi tierra". Y tras afirmar que su "única pasión" es trabajar para mejorar la vida de los andaluces, señaló: "Todo lo demás no me importa". Sí se ha posicionado, a favor de Génova 13, el portavoz del PP en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto. "Llevo casi 30 años militando en el PP de Córdoba y he tenido momentos buenos y malos, fáciles y difíciles… pero siempre he sabido que la clave es defender las siglas y el proyecto con lealtad sobre el interés particular y seguiré haciéndolo, como hacen Pablo Casado y Juan Manuel Moreno Bonilla", ha apuntado, en un tuit.

La influencia de Egea en Murcia

"Tengo suficiente con lo que tengo, espero que se aclare cuanto antes y no tengo más que decir", zanjaba, por su parte, en la misma línea, el presidente de Castilla y León en funciones y aspirante a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco a repetidas preguntas de los periodistas en una comparecencia de prensa en la que detallaba el calendario de negociación que va a poner en marcha a partir del próximo lunes para intentar formar "cuanto antes" un Gobierno "sólido, estable y en solitario".

También guarda silencio el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, pero él es un dirigente de la máxima confianza de su paisano Teodoro García Egea, que fue quien negoció directamente con tránsfugas de Ciudadanos y de Vox para hacer fracasar la moción de censura registrada por el partido de Inés Arrimadas y el PSOE en esa comunidad, en marzo del año pasado.

Toda mi vida he pertenecido y perteneceré a @populares. Es mi familia. Y en estos momentos confío en @pablocasado_

La verdad pondrá las cosas en su sitio. — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) 17 de febrero de 2022

Quien sí se ha posicionado ha sido el presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, a favor de las tesis de la dirección de Casado. "Toda mi vida he pertenecido y perteneceré al Partido Popular. Es mi familia. Y en estos momentos confío en Pablo Casado. La verdad pondrá las cosas en su sitio", sostuvo él a través de un mensaje en su perfil personal de Twitter. Del lado de Génova 13 también se ha decantado el líder de los populares en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, en términos similares a los de su colega aragonés y, como él, a través de un tuit. "El Presidente Pablo Casado es una persona íntegra. Le conozco personalmente y sé que quiere lo mejor para España. No nos apartaremos del camino para desalojar a Pedro Sánchez", tuiteó.

El Presidente @pablocasado_ es una persona íntegra. Le conozco personalmente y sé que quiere lo mejor para España. No nos apartaremos del camino para desalojar a @sanchezcastejon — Carlos Mazón (@CarlosMazon40) 17 de febrero de 2022

Del mismo modo parece posicionarse la presidenta asturiana del PP, Teresa Mallada, que a última hora del miércoles retuiteó el mensaje publicado por la cuenta oficial del partido a nivel nacional desmintiendo las informaciones acerca del supuesto espionaje al hermano de Ayuso.

El barón catalán, Alejandro Fernández; el castellano manchego, Paco Núñez; el extremeño, José Antonio Monago; la balear, Marga Prohens; el vasco, Carlos Iturgaiz; y el canario, Manuel Domínguez, habían evitado pronunciarse sobre la polémica al cierre de esta edición.

La guerra interna sí ha hecho posicionarse a la mayoría de los diputados del PP en el Congreso que, con la excepción de Cayetana Álvarez de Toledo o Pilar Marcos, dos dirigentes críticas con Casado y cercanas a Ayuso, han respaldado al líder de su partido. La batalla se trasladaba así a las redes sociales, con tuits de esa mayoría de los parlamentarios apoyando a Casado y dirigentes del PP de Madrid decantándose por Ayuso.

Por el bien del PP.pic.twitter.com/RmPNB79c7j — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) 17 de febrero de 2022

A primera hora del jueves, Álvarez de Toledo aseguraba, en los pasillos del Congreso, que desde hace tiempo "todo el mundo sospecha de operaciones para echar a la líder política más popular del PP", en alusión a Ayuso. Para ella, "lo decente y lo razonable, si se tiene indicios de que el entorno de un compañero ha cometido algo que no es correcto, lo razonable hubiera sido ponerlo en manos de la justicia y no utilizar métodos sucios", añadía. Todo, afirmaba "requiere una explicación pormenorizada del presidente del partido" y "que se aparte a quien haya cometido estas prácticas". "Esto no es propio de un partido que tiene como objetivo la regeneración. Es de extraordinaria gravedad", zanjaba.