Moreno Bonilla, ante la crisis entre la dirección nacional del PP y Díaz Ayuso: “Unidad, unidad, unidad”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apostado este viernes por la "unidad" ante la crisis abierta entre la dirección nacional del PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Unidad, unidad, unidad", se ha limitado a repetir Juanma Moreno a su llegada a la apertura de las I Jornadas Andaluzas Letras para la Concordia, que se celebran este viernes en Cádiz en torno a la figura y la obra literaria de Rafael Alberti y José María Pemán, denunciadas por la coordinadora andaluza de memoria histórica, y a preguntas de los periodistas sobre su opinión al respecto de la crisis abierta en el seno del PP.

El día anterior afirmó encontrarse durante una comparecencia "muy feliz", asegurando que no le interesa “ningún ruido que haya” ni “ninguna cosa que sea ajena” a la comunidad: “Todo lo demás no me importa”, ha dicho. Moreno, que ha inaugurado un centro de salud en El Puerto de Santa María (Cádiz), ha comenzado su discurso con ese mensaje, en el que ha garantizado que a él lo que le importa es “trabajar por Andalucía y por los andaluces” y no “el ruido” ajeno a la región.

”No me interesa otra cosa que no sea Andalucía, no me interesa ningún ruido que haya, no me interesa ninguna cosa que sea ajena a mi tierra, todo lo demás no me importa”, han sido sus palabras. El presidente andaluz no ha hecho referencia a ninguna situación en concreto ni a qué se refiere con ese “ruido”, aunque sus declaraciones se producen tras conocerse el supuesto caso de espionaje a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y unos días después de las elecciones de Castilla y León

Este jueves, la presidenta de la Comunidad de Madrid acusó a la dirección nacional de su formación de vincularla con la corrupción "sin pruebas" y de intentar urdir un plan para destruirla. Poco después, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, anunció la apertura de un expediente informativo por las acusaciones "casi delictivas" de Díaz Ayuso contra la cúpula del partido.