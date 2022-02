Casado cifra la comisión del hermano de Ayuso: “Fueron 286.000 euros por recibir mascarillas”

Pablo Casado ha cifrado la comisión que recibió el hermano de Isabel Díaz Ayuso por hacer de intermediario en un contrato de 1,5 millones de euros que la Comunidad de Madrid adjudicó a dedo a un amigo de la familia. "Fueron 286.000 euros por recibir mascarillas", ha dicho el líder del PP en una entrevista este viernes en la Cadena Cope. Así, Casado ha dado en público una cantidad que hasta ahora el partido solo había trasladado a través de fuentes a diferentes medios de comunicación.

El presidente del Partido Popular ha defendido que, cuando recibió la información sobre una supuesto cobro de Tomás Díaz Ayuso en un contrato del Ejecutivo regional, inició un proceso interno para conocer lo sucedido, aunque ha descartado que se hiciera a través de detectives o que el contrato proviniese de Moncloa. Ha justificado esta investigación interna en que debía dilucidar si hubo "tráfico de influencias" en la adjudicación de ese contrato y ante la sospecha de que el amigo de la familia que se llevó el contrato, Daniel Alcázar, pudo haber actuado de "testaferro" del hermano de la presidenta. "Es necesario que haya procesos previos antes de que actúe la Justicia para que cualquier funcionario pueda actuar y evitar un caso de corrupción", ha dicho.

"Más allá de que sea ilegal, la cuestión es si es entendible que el 1 de abril de 2020, cuando morían en España 700 personas, se pueden contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros por vender mascarillas. Yo no permitiría que mi hermano cobrara 300.000 euros por un contrato decidido en un Consejo de Ministros", ha proseguido. Y a continuación ha cifrado la comisión: “La información es que la comisión es de 286.000 un importe suficientemente relevante como para que alguien pudiera pensar que hubo tráfico de influencias”.

Casado ha explicado que cuando obtuvo las primeras informaciones sobre el contrato, a finales de verano, llamó a la presidenta madrileña y al final de una conversación en la que se trataron otros temas le preguntó sobre ello. "Al final, le digo, con respeto y pesar: me ha llegado esto, me preocupa esto, dime si es cierto y qué se puede hacer", ha relatado. Según su narración de los hechos, Ayuso le aseguró que recabaría la información y que lo investigaría, pero la única respuesta que hubo después por parte de la dirigente, ha añadido, fue la petición de que se adelante el congreso del partido.

Por ello, Casado alega que únicamente está pidiendo explicaciones que "no se han dado". "Esto se puede resolver hoy mismo, con transparencia, con principios y con ejemplaridad. Tendrá que preguntar a su hermano", ha pedido. En este punto, Casado ha deslizado que, en realidad, el amigo a quien se le adjudicó el contrato podría ser el "testaferro" del hermano de Ayuso. "Si yo presidiera una institución, debería inhibirme a la hora de conceder un contrato así. Y si se hubiera usado a un familiar para facilitar un contrato un amigo, alguien podría pensar que se está utilizado un testaferro", ha apuntado. "Como yo quiero pensar que eso no ha sucedido, he querido investigar en privado", ha añadido después.

"Yo no estoy acusando. Estoy preguntando. No he tenido respuesta porque lo más fácil sería decir si la ha recibo. No es una cuestión solo del código penal sino de la ley del alto cargo de la comunidad que prohíbe contratar con familiares", ha insistido.

Respuesta a las críticas de Ayuso: "No es contra la familia de nadie"

El jefe de la oposición ha aseverado que esto no es una operación contra Ayuso ni contra su familia, como afirmó ella en su comparecencia de ayer. "Esto no es contra la familia de nadie, es la investigación a una persona que tiene una responsabilidad política por ser del PP. Es una petición de información por la labor que hace ella", ha dicho, para insistir: "Pudo haber una colaboración de su hermano en una contratación en un procedimiento de emergencia, ella misma lo confirmó ayer".

A partir de ahí, Casado ha cargado contra ella por haber sacado a la luz este asunto. "No sé por qué razón ayer detona esta cuestión de una forma tan virulenta, tras unas elecciones en Castilla y León, con el resultado que vimos, con lo que está pasando en Catalunya, con lo que está pasando con Bildu y con la subida de impuestos que viene", ha dicho.

Casado también ha salido al paso de las acusaciones de la presidenta madrileña sobre el origen de la información, que según dijo ayer provino del entorno de Moncloa. "Absolutamente desmentido", ha respondido hoy Casado al periodista Carlos Herrera, que la ha insistido en varias ocasiones sobre el asunto. "Ha sucedido algo estrambótico. Desde la Puerta del Sol nos dicen que ese supuesto dossier de la Moncloa les ha dicho Moncloa que se lo hemos pasado desde Génova y eso sería gravísimo. Eso me lo dice la presidenta de la Comunidad de Madrid. Llamamos directamente a la Moncloa y nos dicen que es absolutamente falso", ha detallado el líder del partido.

Por último, el líder nacional ha descartado por el momento una expulsión de Ayuso del partido. "Lo que se ha hecho es pedir un expediente informativo para dilucidar la información tenemos, para ver lo que ha sucedido", ha precisado. "Me comprometo a unir el partido, a resolver esta cuestión. Si no ha habido nada, seré el primero que diga que se presente y tendrá todo mi apoyo como lo tuvo para ser presidenta madrileña", ha enfatizado. "Mi obligación y mis principios es garantizar que ningún ayuntamiento, ninguna comunidad autónoma ha conocido ninguna práctica corrupta. Ese es mi compromiso. Para eso me presenté", ha finalizado.

El presidente del PP ha reaparecido así en público un día después del estallido de la guerra total este jueves entre Ayuso y Génova, con acusaciones durísimas cruzadas entre la presidenta madrileña y el secretario general del partido, Teodoro García Egea. "No puede haber algo más grave que acusar a alguien de la propia casa, con responsabilidades de Gobierno, de corrupción; y hacerlo sin pruebas, metiendo por medio a mi familia que nada tiene que ver", declaró en una comparecencia sin preguntas la presidenta madrileña el mediodía del jueves.

Poco después, Egea compareció desde la sede del partido nacional en una rueda de prensa en la que anunció la apertura de un expediente informativo por las palabras de Ayuso que puede acarrear su suspensión como militante e incluso su expulsión. "No toleraré una sola acusación más", dijo.