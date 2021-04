Campo vuelve a reclamar en el Senado un acuerdo para renovar el CGPJ y el PP le vuelve a recordar sus exigencias

Recalca que la reforma sobre las mayorías se ha retirado y la que impide nombramientos tiene el visto bueno de Bruselas

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Las posiciones equidistantes entre el PSOE y el PP respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han vuelto ha ponerse de manifiesto este martes durante la sesión de control del Senado, donde el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha vuelto a reclamar al principal partido de la oposición la consecución de un acuerdo.

El senador Fernando de Rosa ha insistido por su parte en que no habrá acuerdo "sin independencia judicial, separación de poderes y despolitización de la Fiscalía dirigida por Dolores Delgado".

El debate se ha producido a raíz de una pregunta planteada por De Rosa, que se interesó por la opinión que le merece al ministro la denuncia de injerencia en el Poder Judicial por parte del Gobierno, presentada por carta ante las autoridades europeas.

CARTAS AMENAZANTES

Al inicio de la respuesta Campo expresó su apoyo a sus compañeros en el Ejecutivo Fernando Grande-Marlaska y Reyes Maroto y también al que fuera vicepresidente Pablo Iglesias y a la directora de la Guardia Civil María Gámez, por las cartas amenazantes que han recibido, instando a la cámara a "desterrar el odio y abrazar la palabra".

Seguidamente, el titular de Justicia dijo compartir algunas de la reflexiones de los jueces ante Europa, aunque tras recodar que según encuestan internas más del 90 por ciento de los jueces se ven independientes dijo que lo que le preocupa es la imagen de la Justicia.

Sobre la carta en sí, ha recordado que se divide en tres bloques, el primero de los cuales se refiere a la reforma que limita las atribuciones del CGPJ en funciones, algo que sobre lo que la comisaria Europea de Justicia, Vera Jourová , ha dicho que no ve ningún problema.

En cuanto a la anunciada reforma para cambiar la mayoría necesaria para renovar el CGPJ, Campo sostiene que ha sido retirada después de que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijera que estaba congelada. Sobre el tercer bloque, relativo a la necesidad de un acuerdo sobre la renovación del Poder Judicial, ha dicho que está con los firmantes de la carta y ha pedido a De la Rosa que se "ponga a ello".

De la Rosa ha lamentado en su turno de réplica que Campo hubiera perdido la oportunidad de pedir perdón por las "palabras de odio" de su compañero Grande-Marlaska, que se refirió al PP en un mitin como grupo criminal; y le ha reprochado que con sus reformas el Gobierno haya abochornado a España en Europa colocándola junto a países cuestionados por su separación de poderes como Polonia y Hungría.

En cuanto a la reforma retirada, De Rosa ha señalado que esta decisión obedece a lo que han dicho las instancias Europeas y que respecto al modo de elegir a los vocales del CGPJ estas instancias reclaman que al menos la mitad de ellos los elijan los jueces.

Frente a estas palabras Campo ha señalado al senador del PP su condición de ex vicepresidente del CGPJ, por lo que no puede creer que desde dicho puesto se dedicara en su día a entorpecer la independencia judicial o ser "brazo ejecutor de los intereses del PP". "No enturbie, le pido que trabajemos en leyes que nos reclaman los ciudadanos, pero no enturbiemos que nuestros jueces son rabiosamente independientes", ha concluido.