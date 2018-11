Un 57% de catalanes diría 'no' a la Constitución si el referéndum fuera ahora, según el CEO

Un 57% de los catalanes votaría 'no' a la Constitución Española si se volviera a celebrar un referéndum ahora sobre la actual Carta Magna aprobada en 1978, un 17,4% votaría 'sí', un 9,4% no votaría, un 8,5% se declaran indecisos, un 4,6% votaría en blanco, un 1,7% nulo y 1,3% no contesta.