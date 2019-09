El futuro comisario de Justicia responde a Ciudadanos que "considerará proponer la reforma de la euroorden"

"A la luz de las evaluaciones sobre su funcionamiento, consideraré seriamente si hay que proponer una revisión de la euroorden". Es la respuesta del comisario electo de Justicia, el belga Didier Reynders a una pregunta formulada por Ciudadanos en el proceso previo a las audiencias de los candidatos a la Comisión Europea que se celebrarán entre el 30 de septiembre y el 8 de octubre.

La propia Comisión Europea ha reconocido recientemente que la aplicación de la euroorden "no es enteramente satisfactoria en algunos Estados miembros". Pero no dijo ni por qué no es satisfactoria ni en qué Estados miembros en una respuesta de la comisaria de Justicia, Vera Jourova, a la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa, publicada por El Mundo.

La carta de la eurodiputada de Ciudadanos fue enviada en julio pasado, y en ella se lamentaba de "la incorrecta aplicación de la euroorden, como recientemente señaló el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un grave caso de terrorismo, o el Tribunal Supremo español en una cuestión prejudicial dirigida hace unos días al Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

La eurodiputada se refería a la condena de Estrasburgo a Bélgica por no cooperar en la extradición de una etarra y a las quejas del Supremo incluidas en la consulta a Luxemburgo sobre Oriol Junqueras.

Pagazaurtundúa no mencionaba en su carta a Carles Puigdemont y Toni Comín, como tampoco se mencionan en la pregunta de la delegación de Ciudadanos a Didier Reynders, si bien la reforma de la euroorden para incluir los delitos de rebelión para lograr la extradición automática de los líderes independentistas fue un eje de su campaña electoral en las últimas elecciones europeas. Hasta el punto de comprometerse el cabeza de lista, Luis Garicano, a no votar al próximo comisario de Justicia si no recibía un compromiso en este sentido, y de que el presidente del partido, Albert Rivera, prometiera recientemente lo mismo en la tribuna del Congreso de los Diputados.

"La euroorden es un fracaso europeo", argumentaba Rivera, "es un fracaso colectivo de Europa y ustedes [el Gobierno de Pedro Sánchez] no han sido valientes, han ido a Europa y han callado. El grupo de Ciudadanos tiene un compromiso: no votar al próximo comisario de Justicia europeo si no se compromete a reformar la euroorden para que gente como [Carles] Puigdemont no pueda campar a sus anchas por Europa. La euroorden es un cachondeo. Sólo votaremos al comisario de Justicia si se compromete a una reforma de la euroorden".

España ha perdido ante la justicia belga y la alemana la solicitud de extradición del expresident catalán. Y tanto Ciudadanos como el PP y Vox piensan que un cambio en la norma podría facilitar la entrega de los líderes independentistas en Bélgica.

No obstante, hace un año, Jourova, de la misma familia política europea que Ciudadanos, afirmó: "No vemos ninguna necesidad de cambiar el funcionamiento de la Orden de Detención Europea. La Comisión no comparte que la mejora implique una revisión o extender el catálogo de delitos de entrega automática".

En su respuesta conocida hace unas semanas, Jurava reconoce deficiencias en la ejecución de las órdenes europeas de detención en algunos Estados miembros, si bien no los detalla. "En general, las evaluaciones de la implementación y las estadísticas muestran que, mientras que la orden europea de detención funciona bien en general, la implementación no es enteramente satisfactoria en algunos Estados miembros", reconoce la comisaria.

La comisaria, eso sí, revela que la Comisión Europea está llevando a cabo una "detallada evaluación del cumplimiento de la trasposición de todos los legisladores nacionales de la decisión marco de la orden de detención europea. Sobre la base del resultado, podríamos iniciar procedimientos de infracción para garantizar que todos los Estados miembros cumplen con el marco legal".

Además, señala que el Ejecutivo comunitario está revisando y actualizando el manual sobre cómo emitir y ejecutar una orden de detención europea, visto que han recibido varias peticiones para ello.

La vicepresidenta de la comisión LIBE, Maite Pagazaurtundúa, ha señalado que "es la primera vez que la Comisión Europea considera seriamente reformar la euroorden". El jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, por su parte, ha señalado que Reynders "apunta a que la revisión del mecanismo será una oportunidad para mejorar los aspectos que no funcionan", y también para "afrontar las nuevas amenazas al espacio de libertad, seguridad y justicia" de la Unión Europea.

Ciudadanos espera "que el examen oral al candidato a Comisario, el próximo día 2 de octubre, confirme y profundice en la voluntad política del equipo entrante para asegurar el funcionamiento de este 'esencial', en palabras del propio aspirante a comisario, mecanismo de cooperación judicial".